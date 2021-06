Nintendo eShop, le offerte digitali sono iniziate (ci sono Zelda e Skyrim)

Solo poche ore fa si è tenuto il Nintendo Direct, dove abbiamo scoperto tante novità relative alla line-up di videogiochi in arrivo nel corso dell’anno (e non solo) per Nintendo Switch.

Una lunga carrellata su un gran numero di titoli in arrivo sulla console ibrida della Grande N, molti dei quali già noti.

Non sono però mancate le sorprese, come ad esempio un nuovo capitolo 2D della saga con protagonista Samus Aran, Metroid Dread.

A quanto pare, per cavalcare la febbre Nintendo di queste ore, la Casa di Mario ha deciso di dare il via a una valanga di sconti su eShop, con prezzi ribassati fino al 75% sul prezzo di listino.

Tra questi, Mega Man Legacy Collection a soli 10,04 €, seguito da Thronebreaker: The Witcher Tales al prezzo di 9,99 €.

Da non perdere neppure il divertente strategico in tempo reale Mario + Rabbids Kingdom Battle, offerto in versione digitale al prezzo scontatissimo di appena 9,99 €.

Le vere chicche sono però altre: il monumentale The Legend of Zelda: Breath of the Wild è infatti proposto a soli 48,99 €, così come The Elder Scrolls V: Skyrim è disponibile a soli 29,99 €.

Dulcis in fundo, The Witcher 3: Wild Hunt in offerta speciale a soli 23,99 €, sempre e solo relativamente all’edizione scaricabile da eShop.

Se volete approfittare degli sconti non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo che, sempre nel corso del Nintendo Direct di oggi, la Grande N ha anche mostrato un nuovo e sorprendente filmato del nuovo Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio), in uscita nel 2022.

Ma non solo: durante l’evento è stato confermato anche il ritorno di un’acclamata serie di survival horror nipponici, sempre su console Nintendo Switch.

Infine, a questo indirizzo trovate il recap completo del Nintendo Direct, in caso vi foste persi la diretta di oggi pomeriggio!