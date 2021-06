Chi ha “vinto” l’E3 2021? Premiati i migliori giochi (e l’esclusiva più attesa)

L’E3 2021 si è concluso ufficialmente questa notte: per celebrare l’evento, sono stati premiati i migliori sviluppatori ed i giochi più attesi durante gli Awards Show.

Una giuria composta da giornalisti appartenenti alle migliori testate internazionali ha infatti stabilito quali sono stati i titoli più sorprendenti, stabilendo anche che la miglior conferenza E3 2021 è stata quella condotta da Xbox e Bethesda, grazie alle tante novità in arrivo su Xbox Series X e Xbox Series S.

L’ultima presentazione dell’E3 2021 è stata quella condotta da Bandai Namco che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro recap dell’evento, non è stata particolarmente longeva.

Poche ore prima abbiamo potuto invece ammirare l’ultimo Nintendo Direct, sicuramente l’evento più atteso dopo quello di Microsoft che, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro recap, ci ha finalmente svelato nuove informazioni sul successore di Breath of the Wild.

Sono stati premiati tutti i vincitori dell'E3 2021.

Come riportato da TheGamer, gli Awards Show dell’E3 2021 sono stati condotti da Greg Miller, Jacki Jing ed Alex Mendez, incoronando l’Xbox & Bethesda Games Showcase come la miglior conferenza dell’anno.

Anche il gioco più atteso è una grande produzione di Xbox Game Studios: il vincitore è infatti Forza Horizon 5, il nuovo racing game off road che ha impressionato gli appassionati con degli scenari da cartolina, offrendo un primo assaggio di next-gen su Xbox Series X e Xbox Series S.

Sono stati premiati tutti gli show più importanti dell’E3 2021: di seguito vi proponiamo una lista completa con tutti i vincitori dell’evento:

Best Presentation: Xbox and Bethesda Showcase

Most Anticipated Game Overall: Forza Horizon 5

Ubisoft Most Anticipated Game: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Gearbox Most Anticipated Game: Tiny Tina’s Wonderlands

Xbox/Bethesda Most Anticipated Game: Halo: Infinite

Square Enix Most Anticipated Game: Marvel’s Guardians of the Galaxy

PC Gaming Show Most Anticipated Game: Songs of Conquest

Future Games Show Most Anticipated Game: Immortality

Intellivision Most Anticipated Game: Dolphin Quest

Most Anticipated Indie Game: Falling Frontier

Freedom Games Most Anticipated Game: Airborne Kingdom

Capcom Most Anticipated Game: The Great Ace Attorney Chronicles

Nintendo Most Anticipated Game: Breath of the Wild 2

Most Anticipated Yooreka Studio Game: Loopmancer

Anche Halo Infinite ha dunque portato a casa un importante riconoscimento di gioco più atteso: durante l’E3 2021 ha mostrato in particolare la componente multiplayer del titolo, che sarà disponibile gratuitamente per tutti in formato free to play.

Il gioco più atteso dell’altro platform holder più atteso dello show, Nintendo, è invece il sequel di Breath of the Wild: Switch ha comunque ottenuto un altro premio grazie alla conferenza Ubisoft, che ha mostrato nel dettaglio la nuova esclusiva Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Dopo l’assegnazione di questi importanti premi della critica videoludica, l’E3 2021 può dunque dirsi ufficialmente concluso.

Forza Horizon 5 è stato dunque il vincitore dell’E3 2021: il nuovo titolo di Playground Games sarà ambientato in Messico e diventerà l’open world più grande e diversificato della serie.

Il prossimo capitolo uscirà anche su PC e sono già usciti i requisiti minimi di sistema, particolarmente sorprendenti ma per i motivi giusti.

La conferenza Xbox ha ricevuto i favori non solo del pubblico e della critica, ma anche degli storici rivali: anche PlayStation ha voluto fare i complimenti a Microsoft per l’eccellente show.