Zelda Breath of the Wild 2, sbuca un titolo ufficiale (ed è fenomenale)

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è sicuramente uno dei giochi più attesi dai possessori di Nintendo Switch, anche se il titolo in questione è ormai assente da diversi mesi.

Se il primo capitolo ha infatti lasciato il segno, rivelandosi come un vero capolavoro ancora oggi molto apprezzato, è inutile dire che l’hype verso il sequel è alle stelle.

Se Breath of the Wild 2 è al momento ancora avvolto nel mistero, altrettanto misterioso sembra essere il nome ufficiale del gioco, tenuto saggiamente top-secret da Nintendo.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar+, un insider potrebbe aver svelato in anticipo il titolo della nuova avventura nel mondo di Hyrule.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe potenzialmente chiamarsi Breath of Duality, secondo un recente post sul blog di un insider.

Il giornalista Paul Gale – che ha molte connessioni di alto profilo nell’industria dei videogiochi – ha infatti condiviso un post sul proprio sito web intitolato: «Rumor: Il nome del sequel di BOTW è (era) The Legend of Zelda Breath of Duality».

Secondo il post, Gale ha ottenuto questa “informazione” da una fonte che sostiene che il titolo di Breath of the Wild 2 è proprio quello: Breath of Duality sarebbe infatti un omaggio al primo capitolo della serie oltre ad essere «un cenno al fatto che si potrà giocare non solo nei panni di Link».

Sempre nel post del blog, Gale scrive che la “dualità” è anche un riferimento alla dualità tra le abilità dei personaggi sulla terra e nelle regioni galleggianti, oltre al passato e il presente, il buio e la luce.

Tuttavia, l’autore sostiene anche che il responsabile di queste informazioni ha fatto notare che questo nome potrebbe essere stato modificato col tempo e che quindi alla fine Nintendo potrebbe avere optato per un altro titolo ufficiale.

Restando in tema, mesi fa La Grande N potrebbe avere accennato a quando vedremo il gioco nei negozi, forse non troppo in là.

Del resto, il nuovo capitolo della saga uscirà durante il 2022 ed è stato l’ultimo titolo mostrato durante il Nintendo Direct dell’E3 2021.