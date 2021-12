Zelda BOTW 2 era così atteso ai TGA 2021 che è andato in trend anche se non c’era

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato senza dubbio uno dei grandi assenti ai The Game Awards 2021.

Nonostante ci fossero stati indizi su una presunta apparizione ai TGA del nuovo attesissimo titolo Nintendo, i fan della storica saga che narra le avventure di Link sono dovuti rimanere a bocca asciutta.

Ciò che sappiamo sul secondo capitolo del nuovo corso della serie è inversamente proporzionale allo spropositato entusiasmo che i giocatori hanno nei confronti del titolo.

Del nuovo progetto infatti non sappiamo neanche il nome, poiché Nintendo ha deciso di riferirsi ad esso semplicemente come ad un generico sequel del primo Breath of the Wild, per non svelare troppo di ciò su cui verterà il gioco.

I fan hanno subito notato la grande assenza dell’atteso BOTW 2 ai TGA e come conseguenza allo sgomento dei giocatori The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è andato subito in trend sui social dopo l’evento.

I giocatori scontenti potevano infatti non aspettarsi una data d’uscita del gioco, ma molti avevano sperato quantomeno in un’apparizione che svelasse il titolo. Come sappiamo, così non è stato.

Dato che i The Game Awards sono l’ultimo evento di grande rilevanza dell’anno, tocca adesso aspettare il 2022 per delle novità riguardanti il presunto Breath of the Wild 2.

Sul web sono apparsi meme di ogni genere sull’argomento, dando voce allo sgomento dei tanti appassionati che si aspettavano semplicemente qualcosa in più. Alcuni di questi sono decisamente spiritosi e divertenti come quello riportato di seguito:

Me getting ready to have my hopes crushed tonight. #botw2 pic.twitter.com/jOhwgdPIM1 — Li Kovács Hyrule (@LiKovacs) December 9, 2021

In attesa di saperne di più, se avete la curiosità di sapere come sarebbe Breath of the Wild in versione next-gen c’è un video che saprà soddisfare le vostre più alte aspettative.

Un altro capitolo della saga di The Legend of Zelda ha beneficiato della potenza dell’Unreal Engine 5, e si tratta di uno dei più amati della serie.

In ultimo, c’è qualcuno che ha privato Breath of the Wild della sua grafica fiabesca, spogliandolo del suo fascino cartoon.