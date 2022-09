Yu-Gi-Oh! Cross Duel | Guida

Yu-Gi-Oh! Cross Duel è l’ultimo titolo, in ordine cronologico, ispirato al popolare TCG creato da Kazuki Takahashi (nato come un manga recentemente ripubblicato da Planet Manga, lo trovate su Amazon), disponibile da settembre 2022 sugli store Android e iOS.

A differenza di molti altri titoli dedicati alla popolare saga, Cross Duel rappresenta una vera e propria rivoluzione per il franchise: nel gioco, infatti, si svolgeranno duelli a quattro giocatori, anziché i classici duelli uno contro uno.

Nella nostra recensione, abbiamo cercato di spiegarvi i nuovi meccanismi di gioco, completamente diversi rispetto alle regole che tutti conosciamo. L’obiettivo di questo profondo cambiamento, oltre a proporre un’esperienza fresca ed inedita, è stato per Konami anche quello di realizzare un gioco che fosse accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro conoscenze pregresse del gioco di carte.

Proprio per questo, Cross Duel è un’esperienza molto accessibile; le regole possono apparire complesse ad un primo approccio, ma basterà qualche partita per prendere confidenza con i meccanismi di gioco e non avere nulla da invidiare ai giocatori che stanno già scalando i ranghi delle classifiche.

Questo non significa affatto che Cross Duel sia un gioco semplice o superficiale, anzi: pur con le notevoli differenze che presenta rispetto alla serie principale, il gioco non ha sacrificato la profondità a cui la serie ci ha abituati, ed è necessaria una buona dose di strategia per portare a casa la vittoria, soprattutto ai livelli più alti.

Nonostante la presenza di una modalità PvE e della possibilità di giocare partite casuali, è ovvio che il cuore del gioco rimane il competitivo, che sarà caratterizzato da eventi stagionali e da classifiche mondiali che premieranno soltanto i migliori giocatori.

Proprio per questo, abbiamo deciso di realizzare per voi una serie di guide. Qui troverete tutti gli strumenti per capire come essere davvero competitivi nel gioco, e vi accompagneremo passo passo lungo la strada per diventare i migliori duellanti di Cross Duel.

Guida a Yu-Gi-Oh! Cross Duel