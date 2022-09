Yu-Gi-Oh! Cross Duel | Migliori mazzi

Bentornati nella nostra serie di guide dedicata a Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Nonostante questo nuovo capitolo della popolare saga presenti un modo completamente inedito di duellare, snellito rispetto alla controparte originale, ciò non significa che sia venuta meno la profondità a cui la serie ci ha abituati, anzi.

Pur considerando i numerosi cambiamenti apportati, Cross Duel rimane un gioco altamente strategico, per cui prepararsi ai duelli costruendo il miglior mazzo possibile rimane comunque un tassello fondamentale per diventare ottimi duellanti.

In questa nostra guida, vi illustreremo sinteticamente quali sono i migliori mazzi per essere competitivi, cosicché possiate cominciare la vostra scalata dei ranghi nel migliore dei modi. Il nome di ciascun mazzo è derivato dal mostro migliore intorno a cui è imperniata la strategia, e l’ordine in cui li presenteremo è completamente casuale.

Vi ricordiamo anche che non è possibile (a differenza del classico TCG) avere carte doppie nel mazzo, per cui le 20 carte dovranno necessariamente essere tutte diverse tra loro.

Arcidemone Drago Rosso

Contenuto del mazzo

Mostri:

Arcidemone Drago Rosso (mostro preferito)

Gaia il cavaliere

Guardiano celtico

Soprano la cantante melodiosa

Soldato di pietra

Predatore vorse

Y-Testa drago

Z- Carro armato metallico

Drago del vizio

Diapason oscuro

RAM clouder

Artistamico grinfiargento

Canone la diva melodiosa

Milla la maga temporale

Magie:

Doppio attacco

Corsa avventata

Magia legittima

Blocca-attacco

Trappole:

Cortina di scintille

Dispositivo di fuga obbligatorio

Strategia

Questo mazzo si basa sullo sfruttare l’abilità di Arcidemone Drago Rosso, vale a dire la sua capacità di distruggere tutti i mostri in posizione di difesa alla fine di ogni battle phase in cui si trova in campo.

Proprio per questo, il mazzo si basa su un’estrema offensiva, in più i mostri sono dotati dell’abilità intimidazione; grazie ad essa, i mostri con cui si andranno a scontrare saranno obbligati a spostarsi in posizione di difesa, diventando così vulnerabili all’effetto di Arcidemone.

Il mazzo ruota molto intorno al suo mostro migliore, per cui sarà molto importante scegliere con attenzione il momento in cui giocarlo. Idealmente, dovreste riuscire a metterlo in campo il prima possibile, ma dopo aver già mandato avanti alcuni mostri con l’abilità intimidazione, in modo da poter massimizzare i risultati dell’effetto di Arcidemone.

Drago Bianco Occhi Blu

Contenuto del mazzo

Mostri:

Drago Bianco Occhi Blu (mostro migliore)

Teschio evocato

Grandi mascelle

Guardiano celtico

Soldato di pietra

Predatore vorse

X-Testa cannone

Arcidemone folle

Cavaliere zubaba

Golem gogogo

Kraken teschio

Bitron

RAM clouder

Truccastella lycoris

Magie:

Spada rivelatrice

Magia legittima

Soffio di fuoco del genio

Trappole:

Manipolatore dello scudo

Strategia

Questo mazzo si basa su un fattore tanto semplice, quanto efficace: la forza bruta. Il vostro obiettivo sarà quindi quello di mettere in campo i vostri mostri più forti ed annichilire qualsiasi possibile difesa da parte degli avversari, e l’effetto di Drago Bianco Occhi Blu potrà darvi un vantaggio in questo senso (e se avete nostalgia delle avventure di Yugi Muto, Seto Kaiba e compagnia, potete recuperare la nuova edizione del manga su Amazon).

Per portare a casa una vittoria pulita, potrete decidere di concentrarvi su un solo avversario; se riuscirete a penetrare le sue difese sarà una questione di poco conto portare a 0 i suoi life points ed ottenere quindi una vittoria schiacciante. Ovviamente, dovrete stare attenti a non farvi sorprendere dagli altri due giocatori, che potrebbero approfittare del fianco lasciato esposto.

Drago Pendulum Occhi Diversi

Contenuto del mazzo

Mostri:

Drago Pendulum Occhi Diversi (mostro migliore)

Drago Bianco Occhi Blu

Drago Multicolpo Dragias

Mago gagaga

Mago mirastelle

Rabdomante drago

Artistamico rospo giratore

Artistamico grinfiargento

Zebra bizzarra

RAM clouder

Mago doppia iride

Cavaliere zubaba

Diapason oscuro

Magie:

Maschera della brutalità

Abito proibito

Alleanza dei duellanti

Trappole:

Cortina di scintille

Magia ombra

Strategia

Questo mazzo è interamente basato sulle evocazioni pendulum, e proprio per questo troverete al suo interno diversi mostri migliori, nonché diversi mostri che richiedono più tributi. Quello che dovrete fare sarà eseguire evocazioni pendulum il più velocemente possibile, facendo attenzione ad alternare tra rosso e blu. Anche in questo caso, il vostro obiettivo sarà prendere controllo del terreno puntando sulla forza bruta dei vostri mostri.

Per quanto riguarda il vostro mostro principale, il Drago pendulum dovrebbe essere giocato soltanto nelle fasi avanzate di gioco, verso il turno 5 o anche successivamente. Questo perché la sua funzione per quel momento dovreste aver già creato una situazione vantaggiosa per voi sul terreno, ed eviterete di esporlo a rischi inutili (e se i mostri pendulum vi entusiasmano, potete recuperare uno structure deck apposito su Amazon).

Exodia il proibito

Contenuto del mazzo

Mostri

Exodia il probito (mostro migliore)

Aria la diva melodiosa

Canone la diva melodiosa

Truccastella gigliocampana

Cavaliere zubaba

Truccastella candina

Truccastella narcibacio

Golem gogogo

Predatore vorse

Artistamico grinfiargento

Sparkman eroe elementale

Bitron

RAM clouder

X-Testa cannone

Arcidemone folle

Soldato di pietra

Milla la maga temporale

Zebra bizzarra

Drago del vizio

Grandi mascelle

Strategia

Noterete che questo mazzo ha soltanto mostri al suo interno; normalmente sarebbe uno sbilanciamento clamoroso, ma in questo caso fa parte della strategia a cui ruota intorno questo mazzo.

Proprio come nel TCG originale, Exodia può portare ad una vittoria istantanea; in Cross Duel non dovremo avere in mano le cinque parti che compongono il mostro leggendario, ma ci basterà pescare soltanto cinque mostri normali per chiudere il duello.

La condizione potrebbe sembrare semplice, ma non lo è affatto, almeno al momento; tenete a mente che il duello comincia con sole tre carte in mano (oltre al mostro migliore, quindi Exodia in questo caso) e che al momento nel gioco non esistono carte o effetti che permettano di pescare al di fuori dell’inizio di ciascun turno.

A differenza di tutti gli altri mazzi, quindi, l’obiettivo di un mazzo Exodia è proprio creare una situazione di stallo, affinché sia possibile raggiungere il numero di mostri richiesto. Per questo il mazzo contiene soltanto mostri, e si tratta di mostri dalle statistiche piuttosto alte proprio per aumentare le loro possibilità di sopravvivere sul terreno.

Non è un mazzo semplice da gestire, ma se saprete farne buon uso vi regalerà molte soddisfazioni.

Numero 39: Utopia

Contenuto del mazzo

Mostri:

Numero 39: Utopia (mostro migliore)

Giovane maga nera

Mago gagaga

Aria la diva melodiosa

Guardiano celtico

Predatore vorse

X-Testa cannone

Y-Testa drago

Z-Carro armato metallico

Arcidemone folle

Golem gogogo

Canone la diva melodiosa

RAM clouder

Milla la maga temporale

Magie:

Pioggia di meteore fatate

Scudo e spada

Blocca-attacco

Blocca difesa

Trappole:

Rinforzi

Smania di battaglia

Strategia

Lo scopo di questo mazzo è innanzitutto quello di indebolire i mostri degli avversari, per poi sopraffarli con la forza bruta. Per ottenere questo risultato, giocherà un ruolo fondamentale l’abilità di Numero 39, che può diminuire l’attacco del mostro da lui affrontato fino a 900 punti, diventando di fatto indistruttibile nelle giuste condizioni.

A differenza di altri mazzi, però, non potrete andare fin da subito all’attacco. Cercate di cominciare la partita in modo ragionato, piazzando qualche mostro agguerrito in attesa di vedere la risposta dell’avversario. Quando avrete capito meglio la loro strategia, cominciate a scatenare la vostra, utilizzando tutti gli effetti che vi possono dare un vantaggio sul terreno, e giocando Numero 39 al momento giusto per ottenere il vantaggio decisivo.