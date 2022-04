Xenoblade Chronicles 3: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione del Nintendo Direct dello scorso febbraio, la grande N ha annunciato ufficialmente Xenoblade Chronicles 3, terzo capitolo “numerato” della celeberrima saga di giochi di ruolo realizzata da Monolith Soft, software house che sta lavorando anche come studio di supporto su altri grandi titoli Nintendo, tra cui The Legend Of Zelda: Breath of the Wild. Come al solito, noi di Spaziogames ci siamo mossi in anticipo, per darvi la possibilità di prenotare il titolo al miglior prezzo sul mercato.

In questo nuovo episodio della saga, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

Dal punto di vista grafico, Xenoblade Chronicles 3 presente uno stile grafico assolutamente in linea con gli altri due precedenti capitoli usciti per Nintendo Switch e che hanno riscosso un ottimo successo sulla piattaforma ibrida.

Al momento, non sappiamo se, come successo in precedenza, Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile anche in una lussuosa edizione da collezione da affiancare alle altre due, ma provvederemo ad aggiornare tempestivamente questo articolo non appena si avranno maggiori informazioni a riguardo.

Xenoblade Chronicles 3 è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo settembre. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Di seguito, trovate tutti gli store dove è possibile acquistare Xenoblade Chronicles 3 ai prezzi più bassi della rete. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.