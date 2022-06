Annunciato un nuovo Nintendo Direct, ed è vicino

Nintendo terrà un Direct il 22 giugno alle 16 ora italiana, come annunciato solo pochi minuti fa dalla stessa compagnia giapponese.

L’evento sarà interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3 (preordinabile su Amazon a ottimo prezzo) e sarà possibile vederlo su YouTube in ogni regione del pianeta.

Non si tratterà ovviamente di un live streaming lungo e corposo come il recente Xbox + Bethesda Showcase, ma è pur vero che i fan della Grande N aspettavano che Nintendo annunciasse il nuovo Direct entro la fine del mese.

Come riportato da Gematsu, quindi, si tratterà di un evento incentrato su un singolo gioco specifico e non su una carrellata di titoli come spesso accade in questi casi.

Xenoblade Chronicles 3 sarà un’avventura completamente nuova che unisce i mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, accompagnando i giocatori in una nuova odissea JRPG.

Riunendo i futuri dei primi due capitoli, questo titolo condurrà i giocatori nel mondo di Aionios, abitato da due nazioni ostili. Sei soldati provenienti da questi luoghi prenderanno parte a un viaggio epico dove la vita sarà il tema cardine.

I protagonisti saranno infatti chiamati a unire le forze per scoprire la verità sul conflitto, visto che la loro missione li porterà a Pian di Spada, una terra trafitta da una colossale spada. Insomma, quella che si appresta ad uscire il 29 luglio è un’avventura davvero imperdibile per tutti i fan del franchise.

