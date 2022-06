Ci saranno altri Nintendo Direct a giugno? Qualcuno ne è molto convinto

Come suo solito, la Casa di Kyoto ha annunciato un Nintendo Direct a stretto giro dalla sua pubblicazione definitiva.

Un evento che, diversamente dal solito, è incentrato interamente su un gioco, ovvero Xenoblade Chronicles 3 che è di prossima uscita (come potete verificare su Amazon).

Il nuovo Nintendo Direct è stato annunciato ieri, ed è veramente a strettissimo giro, anche più del solito per gli standard di Nintendo.

Xenoblade Chronicles 3 ha potuto godere per altro di un curioso record perché, al contrario di quanto si vede di solito, è stato addirittura anticipato.

C’era qualcosa di strano in questo annuncio, ci era sembrato troppo particolare rispetto alle abitudini, e infatti potrebbe non essere l’unico evento di giugno.

Diversi addetti ai lavori si sono fatti avanti per dire che Xenoblade Chronicles 3 non sarà l’ultimo titolo, di cui sentiremo qualcosa, da Nintendo questo mese.

Come riportato da The Gamer, Jeff Grubb ha lasciato intendere che Nintendo avrebbe intenzione di fare una doppietta in questo mese.

Commentando l’annuncio del Direct, l’analista ha dichiarato che già dalla prossima settimana ci potrebbe essere qualcosa di nuovo:

This fits with what I heard about Nintendo doing their summer showcases in bits and pieces. I still expect more news later this month. https://t.co/6QpMkYXDLr — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 20, 2022

«Questo coincide con ciò che ho sentito di Nintendo che farebbe i suoi eventi estivi a pezzi», dichiara Grubb: «Mi aspetto ancora altre notizie entro la fine del mese».

Geoff Keighley, giornalista e organizzatore del Summer Game Fest, gli ha fatto eco aggiungendo che ci sarà un “Direct principale” sempre entro la fine del mese.

Non che manchino videogiochi di cui parlare o sapere qualcosa di più. Tre nomi a caso: Splatoon 3, Bayonetta 3 e Breath of the Wild 2.

Effettivamente, proprio di Bayonetta 3 si era parlato qualche tempo fa, con delle indiscrezioni che volevano una data di lancio definitiva in arrivo.

Del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sappiamo sempre troppo poco, invece. Ma tutto quello che sappiamo lo trovate qui.

Già che ci siamo, perché non provare a dirlo: che sia il caso di vedere qualcosa su… Metroid Prime 4?