Xbox Game Pass, ecco i tre giochi confermati per luglio (uno è un big)

Il servizio di abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft è diventato un pilastro per la strategia di mercato dell’azienda di Redmond.

Nel tentativo di ottenere il maggior numero possibile di utenti iscritti, Microsoft sta costantemente aggiungendo nuovi giochi al servizio, specie titoli disponibili al Day One.

Poco sotto trovate i giochi che arriveranno nella seconda metà di luglio, sebbene gli abbonati a Xbox Game Pass potrebbero avere delle sorprese già la prossima settimana.

Si parte con Cris Tales il 20 luglio, un gioco di ruolo di matrice nipponica sviluppato dai colombiani Dreams Uncorporated e Syck e pubblicato da Modus Games.

A seguire, il 27 luglio, sarà il turno dell’acclamato Microsoft Flight Simulator, l’ultimo capitolo di uno dei più amati franchise di sempre, forte di un comparto tecnico davvero all’avanguardia.

Terzo e ultimo titolo, dal 29 luglio è The Ascent: si tratta di un RPG votato all’azione individuale e giocabile anche in modalità cooperativa, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles.

Oltre ai tre giochi in questione, è molto probabile che Xbox Game Pass aggiungerà altri titoli durante il prossimo mese di luglio. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Avete già letto che dopo l’arrivo dell’intera saga principale di Yakuza su Xbox Game Pass, il catalogo di Microsoft potrebbe aggiungere un altro gioco della serie molto amato?

