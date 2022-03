Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: è un GDR fantasy

Un nuovo gradito regalo a sorpresa è disponibile da oggi per tutti gli utenti Xbox: la console di casa Microsoft ha infatti deciso di proporre un gioco gratis, riscattabile da subito e che sarà vostro per sempre.

Non sarà necessario essere iscritti ad alcun tipo di abbonamento per approfittare di questa occasione, anche se curiosamente il titolo in regalo è stato reso disponibile proprio pochi giorni fa con i Games With Gold, disponibili esclusivamente con Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Il nuovo gioco gratis di Xbox è infatti Sacred 2 Fallen Angel, il GDR fantasy offerto gratuitamente proprio con la line-up di regali di marzo, ma che era stato reso disponibile fino a martedì 15.

A differenza dei nuovi titoli in regalo, il gioco è stato dunque riproposto in regalo sullo store, ma senza rendere necessaria l’iscrizione ad alcun abbonamento.

In questa grande produzione a tema fantasy, lanciata originariamente su Xbox 360 ma giocabile anche sulle console di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità, potrete scegliere se intraprendere la campagna della Luce o dell’Oscurità in un action RPG incredibilmente vasto.

Potrete scegliere liberamente in che modo costruire il vostro personaggio e la divinità a cui affidarvi, che sarà in grado di affidarvi grandi poteri in grado di cambiare totalmente le vostre battaglie.

Sacred 2 Fallen Angel is free on XBL https://t.co/QtRM5HY1p2 pic.twitter.com/gSOP1hlgTw — Wario64 (@Wario64) March 23, 2022

Se volete approfittare subito di questa nuova grande offerta, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link, eseguire il login con il vostro account e cliccare sul pulsante «Ottieni» per scaricare il gioco sulla vostra console.

L’offerta è naturalmente disponibile solo per tutti coloro che non hanno già approfittato della precedente promozione Games With Gold, dato che in quel caso il gioco sarà già automaticamente segnato come parte del nostro catalogo.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un errore o se la promozione ha un’effettiva data di scadenza, motivo per il quale vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire quest’occasione e riscattare Sacred 2 il prima possibile.

A proposito di regali gratis, se siete interessati ad avere gadget unici per la vostra console potreste provare a vincere i bizzarri controller pelosi di Sonic per Xbox.