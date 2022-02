Games With Gold, annunciati i giochi gratis Xbox di marzo

Dopo le indiscrezioni diffuse online nelle ultime ore, Microsoft è uscita allo scoperto e ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis Xbox di marzo disponibili su Games With Gold.

Proprio come durante i precedenti mesi, l’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate permetterà di riscattare gratuitamente 4 nuovi titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Durante la giornata di ieri era già emersa la potenziale lista di giochi gratis tramite un leaker affidabile: oggi possiamo dirvi che le anticipazioni sono state confermate dalla stessa Microsoft.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel prossimo mese.

Di seguito vi riproponiamo la lista ufficiale dei giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili nelle prossime settimane:

The Flame in the Flood (1 marzo – 31 marzo)

(1 marzo – 31 marzo) Street Power Soccer (16 marzo – 15 aprile)

(16 marzo – 15 aprile) Sacred 2 Fallen Angel (1 marzo – 15 marzo)

(1 marzo – 15 marzo) SpongeBob’s Truth or Square (16 marzo – 31 marzo)

The Flame in the Flood è un rogue-lite ideato dal direttore artistico di BioShock, nel quale dovremo scappare dai predatori, cercare cibo e creare gli strumenti necessari per sopravvivere, mentre Street Power Soccer è invece un gioco di calcio arcade dove potrete affrontare le leggende dello street football e utilizzare tantissimi trick e super poteri per diventare i maestri dello sport su strada.

Sacred 2 Fallen Angel è un celebre action RPG con elementi sia per giocatore singolo che in multiplayer, con tantissimi personaggi e missioni nei quali dovrete scegliere la via della Luce o dell’Oscurità, e infine SpongeBob’s Truth or Square è un divertente platformer basato sull’omonimo episodio del popolare cartone animato, dove il nostro protagonista dovrà rivivere i suoi più bei ricordi e scoprire dove ha messo la formula del Krabby Patty.

I giochi in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

In attesa che i nuovi omaggi siano disponibili, vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare gli ultimi giochi gratis di febbraio.

Segnaliamo inoltre che in pochi semplici passi potete scaricare gratis un amatissimo classico su Xbox, ma solo per un periodo limitato.