Games With Gold, disponibili da ora i nuovi giochi gratis Xbox di marzo

Da questo momento sono già disponibili per il download gli ultimi due giochi gratis Xbox di marzo, proposti grazie alla promozione Games With Gold.

Questi bonus sono riservati esclusivamente agli utenti attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: l’iniziativa Games With Gold consente infatti di accedere a tanti nuovi giochi gratis ogni mese.

Una volta riscattati, questi titoli resteranno vostri per tutta la durata del vostro abbonamento, ma questo significa che da oggi non sarà più possibile aggiungere al vostro account alcuni giochi gratis precedentemente proposti.

Da questo momento gli utenti potranno infatti scaricare Street Power Football e SpongeBob’s Truth or Square, oltre ad avere ancora la possibilità di riscattare The Flame in the Flood come parte della precedente line-up di marzo.

Street Power Football è un titolo arcade dedicato agli amanti del calcio: in questa produzione potrete divertirvi con spettacolari trick e super poteri nello street football, affrontando i vostri amici in divertenti e folli competizioni.

SpongeBob’s Truth or Square è invece un gradevole platform basato sull’omonimo episodio dell’apprezzatissimo cartone animato: SpongeBob dovrà affidarsi all’improbabile alleato Plankton per cercare di recuperare la formula del Krabby Patty, sfruttando la sua macchina dei ricordi e facendosi aiutare anche dai suoi amici.

Infine, ricordiamo che The Flame in the Flood è un gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo procedurale, nel quale dovremo ottenere risorse, sfuggire a feroci animali selvatici e fare tutto il necessario per poter restare in vita.

Potete iniziare a scaricare da subito i nuovi giochi gratis Games With Gold dirigendovi ai seguenti link, dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con i vostri account iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Segnaliamo che SpongeBob’s Truth or Square e The Flame in the Flood saranno disponibili fino al 31 marzo, mentre per Street Power Football avrete tempo per riscattarlo fino al 15 aprile.

E a proposito di giochi gratis, Xbox Game Pass ha confermato i nuovi titoli in regalo per gli abbonati, confermando un leak pubblicato appena poche ore prima.

Per Microsoft quello attuale è sicuramente un mese molto positivo: per la prima volta dall’inizio della nuova generazione, Xbox Series S ha battuto le vendite di PS5.