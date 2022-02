Xbox vi regala un nuovo amatissimo gioco gratis: ecco come riscattarlo

Xbox Store ha appena inaugurato una nuova promozione che consentirà a tutti gli utenti di poter riscattare e scaricare un nuovo amatissimo gioco classico, completamente gratis e senza alcun costo aggiuntivo.

Non sarà necessario essere attualmente iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o alcun tipo di abbonamento aggiuntivo: sarà necessario semplicemente possedere un account Microsoft.

A differenza di Xbox Game Pass che permette di accedere a un grande catalogo di titoli solo se attualmente iscritti al servizio, che a marzo si espanderà ulteriormente con altri 5 giochi disponibili al day one, grazie a questa nuova promozione potrete riscattare gratis questa grande produzione e resterà vostra per sempre.

Per un periodo limitato potrete infatti aggiungere al vostro account Metal Slug 3, il leggendario sparatutto a scorrimento orizzontale arcade di SNK, seguendo poche semplici istruzioni.

La promozione di Xbox è ufficialmente riservata per il solo mercato israeliano, ma anche gli utenti italiani potranno riscattarlo facilmente accedendo semplicemente alla pagina dello store di casa Microsoft nello specifico paese.

Se volete riscattare gratuitamente Metal Slug 3 non dovrete dunque fare altro che cliccare qui e accedere con il vostro account, esattamente come fareste con la pagina ufficiale italiana.

Non appena avrete effettuato il login correttamente, basterà semplicemente fare clic sul pulsante «Get it» per aggiungere automaticamente questo grande classico sul vostro account: se l’operazione andrà a buon fine, vi verrà segnalato con una specifica schermata pop-up.

