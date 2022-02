Xbox Game Pass, “cose eccitanti” in arrivo: giochi gratis a sorpresa?

Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento Microsoft che permette l’accesso ad un catalogo davvero molto ricco di giochi, continua ad aggiornarsi con frequenza regolare.

Del resto, il catalogo di Xbox Game Pass è sempre in costante crescita, grazie a un’offerta realmente imperdibile di giochi, spesso e volentieri anche al Day One.

Ora, dopo un febbraio particolarmente ricco – grazie anche alla presenza di alcuni big indiscussi – sembra proprio che le sorprese nelle prossime settimane non siano finite.

Nulla a che vedere con le ricche aggiunte attese a marzo: si parla infatti di un qualche tipo di novità “eccitante” in arrivo, lato Game Pass.

Come riportato anche da Gaming Bolt, il GM Xbox Game Marketing Aaron Greenberg ha da poco risposto ad alcune domande dei fan durante un evento tenutosi a Bogotà.

Greenberg ha infatti rivelato che alcune cose davvero molto interessanti stanno per arrivare per Xbox e Xbox Game Pass, non lasciando però trapelare alcunché.

Più precisamente, però, si tratterebbe di qualcosa legato alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond.

«Non posso dire molto sulla questione a causa di un embargo, ma dal canto mio posso però dirvi che ci sono alcune cose davvero interessanti in arrivo per Xbox e Xbox Game Pass di cui essere molto eccitati», ha spiegato il buon Aaron. Staremo a vedere di cosa si tratterà già a partire dai prossimi giorni.

Ricordiamo in ogni caso che alla fine di febbraio saluteranno il catalogo 6 giochi gratis, tra i quali c’è un big firmato Square Enix.

Restando in tema, sono da poco disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store, dedicate ad amatissimi giochi di ruolo e altre grandi produzioni.