Xbox Game Pass, secondo un’indiscrezione ecco quali sarebbero i prossimi giochi in arrivo (e ci sono dei grandi nomi)

Xbox Game Pass è quel servizio ormai imprescindibile per ogni possessore di console Microsoft, che ha rivoluzionato il modo in cui usufruiamo dei videogiochi.

L’abbonamento proposto dalla Casa di Redmond si è imposto fermamente nel nostro modo di intendere la distribuzione dei giochi, creando un vero e proprio nuovo standard a cui fare riferimento.

Il Game Pass d’altronde è così di peso che alcuni hanno anche pensato di avvicinarsi a quanto proposto da quest’ultimo a modo loro, con servizi che potessero offrire un’esperienza simile a quella Xbox.

Il nuovo PlayStation Plus ne è sicuramente un esempio che, nonostante non sia da intendere come un competitor del servizio Microsoft, decide di riporre un’attenzione tutta nuova alla formula dell’abbonamento mensile per poter usufruire di un catalogo molto nutrito di videogiochi.

Fiore all’occhiello del Game Pass sono sicuramente i giochi nuovi che vengono costantemente aggiunti all’elenco già presente, e adesso tramite Gamerant apprendiamo che sarebbero stati leakati ben 8 nuovi titoli che potrebbero essere introdotti all’interno del servizio prossimamente.

La pagina Xbox Game Pass Deals sul Microsoft Store ha infatti condiviso una lista di giochi che potrebbero farebbero parte della lineup di aprile 2022, di cui vi riportiamo un’istantanea qui di seguito.

Ci preme sottolineare che si tratta di un rumor di cui al momento non c’è alcuna ufficialità, per cui prendete queste informazioni per quello che sono, sperando in una prossima conferma.

NEW: Some Activision games (Call of Duty) have been spotted on the Xbox Game Pass Deals page.

They aren’t currently available with gamepass but a similar situation occurred with Bethesda titles before they were added to game pass shortly after.

Something to keep an eye on. pic.twitter.com/IboWnW436z

— ModernWarzone (@ModernWarzone) March 31, 2022