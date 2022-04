Games With Gold, disponibili ora i primi giochi gratis di aprile

Xbox ha confermato che da questo momento sono già disponibili i primi giochi gratis di aprile offerti con Games With Gold: i giocatori interessati potranno dunque iniziare a scaricarli sulle proprie console.

Ricordiamo che Games With Gold è una promozione riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold: ogni mese gli utenti potranno accedere a una nuova line-up di titoli disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

La selezione si è aggiornata proprio in queste ore: significa che non sarà più possibile riscattare i giochi gratis di marzo, con un’unica eccezione che resterà disponibile ancora per pochi giorni.

I primi due nuovi giochi del mese sono disponibili adesso, mentre gli altri titoli gratuiti saranno messi a disposizione dei fan a partire dal 16 aprile.

Another Sight e Outpost Kaloki X sono dunque i primi giochi gratis disponibili ad aprile, ma questo mese sarà ancora possibile riscattare Street Power Football, qualora i fan non ne avessero già approfittato.

Per quanto riguarda invece le nuove selezioni, ricordiamo che Another Sight è un’avventura fantasy steampunk ambientata nel 1899, dove i giocatori affronteranno una storia molto interessante e ricca di emozioni e cultura.

Outpost Kaloki X è invece una produzione uscita originariamente su Xbox 360, ma giocabile in retrocompatibilità anche sulle console di ultima generazione: in questo titolo potrete gestire una folle stazione spaziale, accontentando gli alieni in visita e guadagnando tantissimi soldi.

Se volete scaricare da subito i primi giochi gratis Games With Gold di aprile, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link ed effettuare il login con un account attualmente iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, per poi cliccare sul pulsante «Ottieni»:

Vi ricordiamo che Street Power Football e Outpost Kaloki X saranno disponibili fino al 15 aprile, mentre Another Sight resterà a disposizione fino al 30 aprile: il nostro consiglio è dunque quello di riscattarli il prima possibile, così da poterli scaricare tutte le volte che vorrete.

A proposito di giochi gratis, Xbox Game Pass sembrerebbe pronto a una grande rivoluzione: un report anticipa che potrebbe diventare «il Netflix dei videogiochi».