Xbox Series X, nuovo aggiornamento disponibile: ecco che cosa cambia

Microsoft ha appena rilasciato pochi istanti fa un nuovo aggiornamento per Xbox Series X e Series S, con l’obiettivo di risolvere uno dei problemi più fastidiosi capitati agli utenti nelle scorse giornate.

Molti fan avevano infatti segnalato l’impossibilità di accedere al proprio catalogo di titoli sulle console next-gen (potete acquistare Xbox Series S in offerta su Amazon), dato che l’icona relativa ai giochi installati non veniva caricata correttamente.

Per questo motivo, come riportato da Pure Xbox, la casa di Redmond ha deciso di intervenire prontamente con un nuovo aggiornamento per sistemare definitivamente il problema, sebbene spesso si risolvesse in autonomia con un semplice riavvio del dispositivo.

A differenza dell’update che introdurrà ufficialmente l’integrazione di Discord su Xbox, non è necessario alcun intervento degli utenti: si tratta infatti di un aggiornamento rilasciato dal lato server, senza alcun download necessario.

Eden Marie di Xbox ha infatti segnalato ai propri follower che grazie al nuovo aggiornamento questo fastidioso problema dovrebbe essersi risolto una volta per tutte: gli utenti non dovrebbero avere più alcun problema ad accedere ai propri giochi acquistati o ottenuti gratis.

Non dovrete dunque iniziare alcun download né fare la ricerca di nuovi aggiornamenti di sistema: il fix sarà applicato automaticamente a partire dalla prossima volta che accenderete la vostra Xbox Series X o Series S.

1) This is a service-based settings fix, not a system update.

2) This is about the issue a subset of users were seeing on boot where the Home screen never recovers and my games & apps spins forever.

If you do still see this happen after rebooting twice, please let me know.

— Eden Marie (@neonepiphany) July 20, 2022