Xbox vi offre tre giochi gratis per il weekend: c’è un open world folle

Tornano anche questo fine settimana gli «Eventi di giornate di gioco gratuito», la promozione di Xbox che consente di accedere a una selezione di giochi gratis senza costi aggiuntivi per tutto il fine settimana.

Questo weekend potrete dunque accedere a tre nuovi titoli offerti con Free Play Days, che ricordiamo essere come di consueto disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Si tratta dunque di un altro bonus gratuito disponibile per gli utenti iscritti al popolare servizio in abbonamento, che già a partire dalla scorsa giornata ha pubblicato altri 3 giochi gratis.

I nuovi titoli saranno giocabili dall’inizio alla fine per tutto il fine settimana, anche in compagnia dei vostri amici: potete trovare la lista completa nella seguente immagine promozionale rilasciata dal team Xbox.

Da questo momento potrete dunque scaricare sulle vostre console The Crew 2, Assetto Corsa Competizione e Saints Row IV Re-Elected, con quest’ultimo titolo tornato a essere molto chiacchierato per via della possibile inclusione su PlayStation Plus, secondo un nuovo leak.

E proprio Saints Row IV Re-Elected potrebbe risultare il titolo più interessante dell’offerta: si tratta di un open world folle in cui il nostro protagonista, diventato presidente degli Stati Uniti, riuscirà a piegare le regole di una simulazione in cui si ritroverà intrappolato da un leader alieno, assumendo così formidabili e distruttivi superpoteri.

Se siete invece amanti delle corse, The Crew 2 vi offrirà un’esperienza racing open world senza precedenti, con contenuti in continuo aggiornamento e un’ampia selezione di veicoli tra cui scegliere.

Restando in tema di gare, Assetto Corsa Competizione vi farà vivere pienamente l’esperienza di gareggiare nel campionato GT 3 e nell’Intercontinental GT Challenge, con vetture e piste riprodotti con il massimo realismo e una fedeltà impressionante.

I giochi gratis Xbox del weekend con Free Play Days sono già disponibili per il download da questo momento: potete scaricarli tramite la vostra console o, più comodamente, attraverso i seguenti link:

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi suggeriamo inoltre di dare un’occhiata ai giochi gratis che a breve lasceranno il catalogo: tra le tante perle a cui dire addio c’è anche un amato metroidvania horror.