Xbox Game Pass svela nuovi giochi gratis a sorpresa: uno è già disponibile (ed è il day one)

Continuano gli annunci a sorpresa di Xbox Game Pass per il mese di luglio, che si preannuncia essere particolarmente ricco per tutti gli utenti: il servizio in abbonamento ha infatti svelato due nuovi giochi gratis, uno dei quali è giù disponibile da adesso per il download.

La casa di Redmond ha infatti comunicato ufficialmente nelle scorse ore quelli che saranno i prossimi giochi in arrivo questo mese, riservando però altre gradite sorprese su Xbox Game Pass (potete trovare l’abbonamento in sconto su Amazon).

La lista completa pubblicata da Microsoft non ha infatti sottolineato la presenza di altri due titoli gratuiti in arrivo per gli utenti su console, uno dei quali è già disponibile in occasione del suo day one.

Del resto, Xbox ha abituato i suoi utenti a grandi regali non annunciati per il proprio catalogo, dopo aver svelato tre grandi ritorni a sorpresa per i fan di Yakuza: si tratta infatti di una trilogia che era stata rimossa pochi mesi fa.

Il nuovo gioco gratis disponibile da adesso, al day one, è Solasta Crown of the Magister: un RPG strategico a turni ambientato in un mondo fantasy post-apocalittico e le cui meccaniche sono state ispirate da Dungeons & Dragons.

Il titolo era già attualmente disponibile su PC Game Pass, ma da questo momento è stato lanciato anche sulle console di casa Microsoft e, in contemporanea, su Xbox Game Pass: si tratta dunque di una nuova gradita sorpresa per gli abbonati.

Ma la lista di sorprese non è affatto finita qui: con un nuovo trailer rilasciato sul canale ufficiale Xbox, che vi riproporremo di seguito, è stato annunciato che il gradevole Garden Story sarà disponibile gratuitamente a partire dal 12 luglio.

Di seguito vi riproporremo dunque la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo a luglio su Xbox Game Pass, aggiornata tenendo conto degli ultimi reveal:

Last Call BBS (da oggi)

Yakuza 0 (da oggi)

Yakuza Kiwami (da oggi)

Yakuza Kiwami 2 (da oggi)

Solasta: Crown of the Magister (da oggi)

(da oggi) DJMAX Respect V (7 luglio)

Matchpoint: Tennis Championships (7 luglio)

Road 96 (7 luglio)

Garden Story (12 luglio)

(12 luglio) Escape Academy (14 luglio)

My Friend Peppa Pig (14 luglio)

Overwhelm (14 luglio)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (14 luglio)

PowerWash Simulator (14 luglio)

Tuttavia, Microsoft nelle scorse ore ha anche confermato ufficialmente via e-mail una brutta notizia per i suoi abbonati: presto Games With Gold smetterà di offrire giochi gratis su Xbox 360.