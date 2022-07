PlayStation Plus, i nuovi giochi gratis potrebbero essere già stati svelati

Sony non ha ancora annunciato ufficialmente quali saranno i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus per gli utenti Extra e Premium, ma i primi titoli della lista potrebbero essere già stati anticipati da un leak.

Dopo il passaggio al nuovo servizio in abbonamento (potete iscrivervi a Extra o Premium acquistando una ricarica dedicata su Amazon) ogni mese arriveranno due aggiornamenti per i giochi gratis, il secondo dei quali è dedicato all’immenso catalogo di giochi proposti.

I giochi gratis per gli utenti Essential sono dunque già disponibili, ma in attesa dell’annuncio ufficiale potremmo aver già scoperto quali saranno i primi titoli Extra e Premium in arrivo grazie a un leaker.

Come riportato da Push Square, l’insider BlackBate di ResetEra, i cui leak si sono attualmente dimostrati affidabili, avrebbe infatti anticipato alcuni dei tanti titoli in arrivo che dovrebbero essere disponibili dal 19 luglio 2022.

Oltre all’imminente e attesissimo Stray, il cui arrivo su PlayStation Plus era già noto da tempo, sarebbero stati svelati infatti altri titoli molto interessanti, che vi riepilogheremo di seguito:

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

BlackBate ha anticipato che questa non sarebbe comunque la lista completa, ma che includerebbe soltanto alcuni dei tanti titoli in arrivo: la novità più interessante sarebbe indubbiamente Final Fantasy VII Remake Intergrade, che includerebbe gratuitamente anche il DLC con Yuffie come protagonista.

Ci sarebbero ottime notizie anche per gli amanti di Assassin’s Creed, con l’arrivo di molti dei capitoli più amati della saga, e per i fan degli open world grazie all’arrivo del folle Saints Row IV.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di annunci o conferme ufficiali da parte di Sony: con buona probabilità, a partire dal prossimo mercoledì dovremmo essere in grado di scoprire la verità.

Un nuovo brevetto registrato da Sony potrebbe inoltre aver anticipato l’arrivo di nuovi classici Capcom e Konami: vedremo se il loro lancio sarà possibile già a partire da questo mese.

A proposito di classici, vi ricordiamo che una grande avventura grafica a tema steampunk lascerà PlayStation Plus proprio dal 19 luglio.