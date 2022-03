Xbox vi offre due nuovi giochi gratis nel fine settimana, disponibili da ora

Xbox ha deciso di rinnovare nuovamente l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale gli utenti della console di casa Microsoft potranno provare nuovi giochi selezionati completamente gratis.

La promozione Free Play Days resterà disponibile per il weekend ed è valida esclusivamente per chiunque sia attualmente iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, trattandosi di uno dei tanti bonus per premiare gli abbonati.

A differenza dei giochi gratis disponibili con Games With Gold, questa iniziativa non vi permetterà di giocare per sempre con questi titoli, ma solo di poterli provare senza costi aggiuntivi, da soli o con i vostri amici, per tutto il fine settimana.

La casa di Redmond ha dunque svelato quali sono i nuovi titoli gratuiti che è possibile scaricare da questo momento sulle vostre console, che potete trovare nell’immagine promozionale che vi riproporremo di seguito:

I nuovi giochi gratis Xbox del weekend sono dunque dedicati agli amanti dei titoli sportivi: si tratta di RiMS Racing e Bassmaster Fishing 2022, rispettivamente ispirati al mondo del motociclismo e della pesca.

RiMS Racing è disponibile sia su Xbox One che in una versione appositamente ottimizzata per le console next-gen Xbox Series X|S: in questa interessantissima simulazione motociclistica sarete chiamati non solo a vestire i panni del pilota, ma anche di quelli da ingegnere per assicurarvi che il vostro mezzo raggiunga sempre le massime prestazioni.

Bassmaster Fishing 2022 è invece il videogioco ufficiale dell’omonimo campionato di pesca: potrete partecipare non solo in vaste competizioni multiplayer, ma anche affrontare la carriera e costruire la vostra leggenda partendo dal basso e arrivando a sfidare i più grandi campioni dello sport.

Se volete iniziare a scaricare fin da subito i nuovi giochi gratis degli eventi di giornate di gioco gratuito, di seguito troverete i link alle pagine ufficiali per procedere con il download:

Il videogioco ufficiale del torneo di pesca continuerà a essere disponibile per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che fa già parte del grande catalogo di titoli gratuiti: se vorrete invece continuare a divertirvi con i vostri motori a due ruote, potrete approfittare di speciali sconti fino a 30€ sul prezzo finale durante il periodo promozionale, in base alla versione da voi scelta.

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno presto scaricare tanti nuovi giochi gratis a marzo, tra i quali c’è anche una recente e apprezzatissima produzione Marvel.

Sarà però necessario rinunciare a diversi titoli in uscita proprio nei prossimi giorni: tra i giochi a cui dovremo dire addio c’è anche un capolavoro action RPG.