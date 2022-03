Games With Gold, disponibili ora i primi giochi gratis Xbox di marzo

Da questo momento, gli utenti Xbox potranno divertirsi con due nuovi giochi gratis sulla propria console, i primi di marzo offerti grazie alla promozione Games With Gold.

Si tratta di un’iniziativa riservata esclusivamente ai giocatori che sono attualmente iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: per un periodo limitato potrete riscattare alcuni prodotti selezionati senza alcun costo aggiuntivo.

Durante il mese saranno offerti in totale 4 nuovi giochi gratis, ma i primi due sono già disponibili per il download da adesso, insieme all’ultimo gioco di febbraio che resterà ancora disponibile per qualche giorno.

I nuovi omaggi che potrete scaricare sono The Flame in the Flood e Sacred 2 Fallen Angel, e se non l’avete ancora fatto avete ancora qualche giorno di tempo per riscattare anche Aerial_Knight’s Never Yield, grazie ai regali del precedente mese.

Per quanto riguarda invece i giochi gratis nuovi, vi ricordiamo che The Flame in the Flood è un gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo desolato generato proceduralmente, dove una ragazza e il suo cane dovranno andare a caccia di risorse, sfuggire agli animali selvaggi e costruire tutto il necessario per sopravvivere.

Sacred 2 Fallen Angel è invece un vasto action RPG uscito originariamente su Xbox 360, ma interamente giocabile anche sulle console di ultima generazione grazie alla retrocompatibilità: potrete affrontare molteplici missioni e battaglie letali in un ampio mondo che vi chiederà di seguire la via della Luce o dell’Ombra.

Potete iniziare a scaricare immediatamente questi graditissimi regali di Games With Gold facendo clic sui seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Ricordiamo che avete tempo fino al 31 marzo per riscattare The Flame in the Flood, mentre Sacred 2 Fallen Angel e Aerial Knight’s Never Yield resteranno disponibili fino al 15 marzo.

Una volta riscattatati questi omaggi, sarete liberi di scaricarli e giocarci sulle vostre console per sempre, a patto di rimanere iscritti ai servizi di casa Microsoft.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che siete ancora in tempo per riscattare un amatissimo classico gratis su Xbox, senza che sia necessario alcun abbonamento.

Da oggi sono inoltre disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Now, tra i quali è disponibile anche un nuovo atteso titolo al day one.

Restando in tema con la console di casa Sony, vi ricordiamo anche che fra pochissime ore i giochi gratis di PlayStation Plus di febbraio non saranno più disponibili: a breve arriveranno infatti gli omaggi di marzo.