Xbox vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: ci sono grandi GDR

Xbox ha appena annunciato altri 3 nuovi giochi gratis disponibili solo per il fine settimana, che potete scaricare da questo momento direttamente sulle vostre console, a patto di essere abbonati a uno dei servizi in abbonamento.

Si tratta infatti dei nuovi giochi appartenenti alla promozione Free Play Days, riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) e Xbox Live Gold come bonus per premiare la loro fedeltà.

Lo scorso weekend è stato sicuramente interessante grazie alla presenza di un folle open world, ma il nuovo fine settimana dovrebbe certamente fare felici gli appassionati di giochi di ruolo.

Il blog ufficiale di Xbox ha infatti ufficializzato i nuovi titoli gratuiti Free Play Days, che includono anche due importanti RPG estremamente diversi tra loro.

Come potete vedere nell’immagine ufficiale, da adesso potete scaricare sulle vostre console The Elder Scrolls Online, Outriders e Just Die Already: una promozione dunque particolarmente allettante per chi è abbonato a Gold, considerando che i giochi di ruolo proposti sono già attualmente disponibili su Game Pass.

Ricordiamo che The Elder Scrolls Online è il premiato adattamento multiplayer della popolarissima saga di Bethesda: la promozione vi permetterà di accedere gratuitamente all’edizione standard, che include la campagna di base e il capitolo aggiuntivo Morrowind.

Outriders è invece l’ibrido tra gioco di ruolo e sparatutto in terza persona pubblicato da Square Enix, disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one: si tratta di un divertente titolo cooperativo che può essere affrontato fino a 3 giocatori.

Infine, Just Die Already è un folle sandbox ideato dagli autori di Goat Simulator in cui interpreteremo persone anziane alle prese con pericolosissime prove per guadagnarsi dei sudatissimi ticket di pensionamento.

Potete scaricare questi divertenti giochi gratis Xbox per il fine settimana direttamente tramite le vostre console di riferimento o, in alternativa, cliccando semplicemente sui seguenti link:

A proposito di giochi gratis, vi segnaliamo che il servizio in abbonamento di casa Microsoft ha appena aggiunto ben 10 nuovi titoli da scaricare per tutti i fan.

Tuttavia, presto gli appassionati dovranno prepararsi ad alcuni addii di spessore: 10 giochi gratis sono pronti a lasciare, incluso Hades e altri grandi titoli.