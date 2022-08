Xbox vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un folle open world

Anche questo fine settimana è stata rinnovata l’iniziativa Xbox Free Play Days, grazie alla quale tutti gli utenti su console di casa Microsoft potranno provare alcuni importanti giochi gratis selezionati.

Le giornate di gioco gratuito sono un’iniziativa riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon): si tratta di un gradito bonus per premiare gli utenti più fedeli, che potranno divertirsi insieme ai propri amici durante tutto il weekend.

Questo fine settimana sarà dunque possibile provare in versione completa 3 grandi giochi, uno dei quali è uno degli open world più originali e apprezzati dagli utenti negli ultimi anni.

L’annuncio è arrivato come di consueto tramite Xbox Wire con una nuova immagine promozionale, che svela quali sono tutti i titoli che potete scaricare da questo istante:

I nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox sono dunque Saints Row The Third Remastered, Eiyuden Chronicles Rising e Space Crew Edizione Leggendaria: si tratta dunque di tanti titoli unici e adatti a diverse tipologie di utenti.

Saints Row The Third Remastered è l’edizione rimasterizzata di una delle più celebri produzioni di Volition: in questo folle open world interpreterete i Saints all’apice del loro successo, ormai in pieno controllo della città Steelport.

Eiyuden Chronicle Rising, disponibile anche su Xbox Game Pass, è invece un action adventure RPG in 2D dove potrete costruire la vostra città e scoprire una nuova storia fantasy, in cui scoprirete maggiori dettagli sui personaggi protagonisti della serie.

Infine, Space Crew Edizione Leggendaria è un divertente gioco strategico di simulazione e sopravvivenza per giocatore singolo: come capitano delle Forze della Difesa Unita, dovrete reclutare il vostro equipaggio a bordo dell’astronave per affrontare pericolose minacce extraterrestri.

Potete avviare i download da questo momento direttamente sulle vostre console o, più semplicemente, dirigendovi ai seguenti indirizzi ed effettuando il login con un account aderente all’iniziativa:

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, questo fine settimana vi consigliamo di dare anche un’occhiata approfondita a Xbox Game Pass: ben 5 titoli lasceranno il catalogo a Ferragosto.

Il servizio in abbonamento è ormai diventato un vero e proprio punto di forza per gli utenti console, anche se c’è chi starebbe cercando di mettergli i bastoni tra le ruote: Microsoft ha infatti accusato Sony di aver inserito delle clausole anti Game Pass per ostacolarlo.

Ad ogni modo, presto potremo scoprire quali saranno le novità in arrivo dalla casa di Redmond: Xbox ha confermato il suo imminente appuntamento al Gamescom 2022.