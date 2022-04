Xbox vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un grande GDR

Xbox ha rinnovato la promozione «Eventi di giornate di gioco gratuito» anche per questo fine settimana: tutti gli utenti in possesso della console di casa Microsoft potranno dunque divertirsi con 3 nuovi giochi gratis.

Ricordiamo che i Free Play Days sono un’iniziativa riservata ai giocatori iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovarlo comodamente su Amazon) e Live Gold, trattandosi di una delle numerose promozioni che Microsoft riserva ai suoi utenti più fedeli.

Tra i nuovi giochi gratis disponibili resta ancora valida l’offerta dedicata a un grande GDR multiplayer realizzato da Bethesda, protagonista dunque anche in questa occasione dei nuovi Free Play Days.

Xbox ha infatti svelato ufficialmente quali sono i titoli che gli utenti possono scaricare a partire da adesso sulla propria console, che potrete vedere voi stessi nell’immagine promozionale qui di seguito:

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis disponibili per il weekend su Xbox: se siete iscritti a uno dei servizi in abbonamento, potrete già iniziare a scaricarli sulla vostra console:

The Elder Scrolls Online

GONNER2

Monster Truck Championship

The Elder Scrolls Online ha sicuramente bisogno di poche presentazioni: si tratta dell’adattamento multiplayer del celebre franchise di Bethesda, ottimizzato adeguatamente su Xbox Series X e Series S e nel quale potrete vivere a modo vostra una nuova avventura a Tamriel.

GONNER2 è invece un interessante platform procedurale con elementi roguelike, particolarmente indicato per chiunque sia alla ricerca di un’avventura divertente e impegnativa: infine, Monster Truck Championship risponderà alle esigenze degli amanti dei grandi veicoli a quattro ruote, che potrete personalizzare a vostro piacimento ed esibire nelle arene online.

Potete scaricare comodamente tutti i nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox dirigendovi al seguente indirizzo, naturalmente dopo esservi assicurati di essere attualmente iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold.

Vi ricordiamo che non si tratta dell’unica sorpresa riservata per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: è stato infatti appena confermato che un’amata trilogia sarà disponibile gratis a partire dal day one.

Ma non è tutto: anche due big Ubisoft arriveranno presto su Xbox Game Pass, incluso anche un recente capitolo di Assassin’s Creed gratis.