Xbox Game Pass, arrivano due big Ubisoft, gratis (c’è Assassin’s Creed)

Xbox Game Pass ad aprile sembra voler fare il colpo grosso, grazie all’arrivo di altri giochi di un certo spessore oltre a quelli già resi noti. A quanto pare, però, Microsoft ha confermato che due giochi – tra cui uno dei migliori capitoli di Assassin’s Creed – sono in arrivo ‘nei prossimi due mesi’.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, che trovate in offerta anche tramite Amazon, offre ogni mese una selezione di giochi gratis di cui poter usufruire con un semplice abbonamento.

La più recente infornata di giochi ha infatti messo sul piatto alcuni titoli davvero importanti, in grado di rendere il catalogo ancora più ricco.

Senza contare che Game Pass ha anche regalato ben tre giochi per il periodo pasquale, sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Come riportato da PC Games N, la sorpresa più grande di queste ore è l’annuncio di nuovi giochi Ubisoft in arrivo su Game Pass.

Nei prossimi due mesi, il servizio aggiungerà sia Assassin’s Creed Origins che For Honor Marching Fire Edition.

Per poterli giocare, avrete bisogno di passare attraverso l’app Ubisoft Connect, nello stesso modo in cui gli abbonati devono utilizzare un client separato per giocare ai giochi EA.

Ricordiamo in ogni caso i giochi che sono disponibili da subito su Xbox Game Pass, a partire dalla giornata di oggi:

F1 2021 (Cloud) EA Play

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox

