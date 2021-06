Xbox, tre giochi gratis nel fine settimana (e c’è un amato hero shooter)

Xbox ha appena rinnovato l’iniziativa Free Play Days, grazie alla quale gli utenti della console Microsoft potranno giocare gratuitamente con alcuni titoli selezionati per tutto il fine settimana.

Si tratta di un’iniziativa riservata esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, trattandosi di una delle tante promozioni dedicate a chi è iscritto ai servizi.

Per esempio, ogni settimana gli utenti potranno accedere a sconti esclusivi su tantissimi giochi del catalogo Xbox Series X e Xbox One: questa settimana si può risparmiare sulle saghe Ubisoft di successo.

La scorsa settimana Xbox aveva deciso di rendere scaricabile gratuitamente un amato FPS multiplayer, un genere presente anche tra le nuove selezioni già disponibili per il download grazie ad un gioco acclamato.

Stiamo parlando, naturalmente, di Overwatch, il popolarissimo hero shooter realizzato da Blizzard, di cui è atteso anche un sequel attualmente in lavorazione.

In particolare, Xbox ha deciso di offrire ai suoi utenti la possibilità di giocare la Origins Edition, permettendo loro di accedere all’attuale evento limitato dedicato ad Ashe e sbloccare ricompense esclusive, a patto ovviamente di essere iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate.

Gli altri titoli a disposizione sono altrettanto interessanti: si tratta di Saints Row IV Re-Elected, il folle open world in cui dovremo salvare il mondo da un’invasione aliena, e Warhammer Virmintide 2, il multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori ambientato nella famosa saga fantasy.

Per poter accedere agli eventi di giornate di gioco gratuito, potete semplicemente cliccare qui ed avviare il download direttamente dal vostro browser: in alternativa potete accedere all’apposita sezione presente sullo store della vostra console.

Ricordiamo che la prova gratuita sarà disponibile per tutto il fine settimana, permettendovi dunque di giocare questi 3 fantastici titoli da oggi fino a domenica 27 giugno: con l’occasione, potrete inoltre risparmiare sull’acquisto di questi tre titoli, nel caso voleste farli vostri per sempre.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno inoltre godere di un ricchissimo catalogo di giochi, che sta per espandersi con altri nove titoli.

Un gioco Xbox sarà inoltre disponibile soltanto per chi è abbonato a Game Pass: si tratta della prima vera esclusiva del servizio.

Tra i tanti servizi inclusi con l’abbonamento a Game Pass è disponibile anche il Cloud Gaming, che è stato appena potenziato grazie a Xbox Series X.

Se volete entrare nella next-gen di Microsoft, siete ancora in tempo per acquistare Xbox Series S, attualmente in offerta su Amazon Italia.