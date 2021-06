Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono saghe amate di Ubisoft

Xbox Store ha appena svelato, come ogni martedì, le nuove Promozioni Gold ed offerte disponibili questa settimana per gli utenti Xbox Series X|S e Xbox One.

Ricordiamo che le Promozioni Gold sono disponibili esclusivamente per gli iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, essendo una delle tante promozioni dedicate agli abbonati.

Questa settimana Xbox Store ha però arricchito le tante offerte disponibili con una grande svendita a tema Ubisoft, per celebrare la conferenza svolta all’E3 2021.

La Ubisoft Forward Sale include dunque tantissime offerte sulle saghe più amate di Ubisoft, come Assassin’s Creed, Far Cry, i capitoli di Tom Clancy’s e Watch Dogs.

I giochi Ubisoft sono protagonisti delle offerte Xbox Store della settimana.

Alcuni capitoli di questi franchise sono disponibili addirittura con sconti che arrivano fino al 90%, per quelle che sono delle offerte assolutamente imperdibili.

Ovviamente sono disponibili anche altri capitoli amati della software house, come Immortals Fenyx Rising e Steep, disponibili a prezzi davvero vantaggiosi.

I giochi Ubisoft non sono però gli unici protagonisti delle svendite settimanali su Xbox Store: tra i tanti titoli in offerta segnaliamo infatti la presenza di Overwatch Legendary Edition e di Outriders, veri protagonisti delle Promozioni Gold di questa settimana.

Per consultare in tempo reale tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store potete cliccare qui, per non perdervi mai nemmeno uno sconto: vi ricordiamo che queste offerte saranno online fino a martedì 29 giugno, giornata nella quale saranno sostituite da nuove incredibili promozioni.

