Xbox Game Pass Ultimate ha la sua prima esclusiva, ecco quando esce

Xbox Game Pass Ultimate ha la sua prima esclusiva, come annunciato oggi da Microsoft attraverso i suoi canali ufficiali.

Ultimate è il tier più alto dell’abbonamento a Xbox Game Pass, con cui accedere anche al cloud gaming su tutti i dispositivi.

Xbox Cloud Gaming è entrato finalmente nel vivo durante le ultime ore, quando ha iniziato a condividere le versioni Xbox Series X dei giochi supportati.

A luglio, sappiamo già che arriveranno almeno tre grandi titoli, e a quanto pare le operazioni non sono destinate a terminare qui.

Space Jam: A New Legacy – The Game launches globally on July 1 exclusively into Xbox Game Pass Ultimate Perks for a limited time, plus we'll be releasing three new Xbox Wireless Controllers inspired by Space Jam: A New Legacy on 08 July https://t.co/g2x7qSK44N pic.twitter.com/0ryvdZU1hL — Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) June 23, 2021

Il prossimo mese i giocatori con Xbox Series X|S e Xbox One abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno portarsi a casa senza alcun costo aggiuntivo Space Jam: A New Legacy – The Game.

Il titolo è ispirato al film di prossima uscita con LeBron James che prenderà il ruolo di protagonista riservato a Michael Jordan nell’originale.

Space Jam: A New Legacy – The Game sarà disponibile dall’1 luglio soltanto come Perk di Xbox Game Pass Ultimate.

Contestualmente al lancio del gioco, gli utenti potranno acquistare (dall’8 luglio) ben tre controller dedicati all’imminente pellicola.

Non si tratta di un’esclusiva completa, ad ogni modo: dal 15 luglio, il videogioco di Space Jam: A New Legacy sarà disponibile come free-to-play.

Il gioco è il risultato di un contest lanciato da Microsoft, che ha raccolto le idee degli appassionati intorno al mondo in termini di design (l’hanno spuntata Narayan dall’India e Ricky dagli Stati Uniti).

Si tratta di un classico beat ‘em up a scorrimento in stile Battletoads, con meccaniche di gioco ispirate a Space Jam.

È la prima esclusiva di Xbox Game Pass, seppure a tempo limitato, e la cosa è destinata a creare un precedente importante.

Sappiamo bene che Microsoft punta moltissimo sul suo servizio, e lo ha dimostrato con il cambio di passo dell’E3 2021.

Decine di prodotti che sono stati rivelati proprio alla manifestazione losangelina, e gran parte arriverà fin dal day one.

Solo un passaggio della strategia del colosso di Redmond, che prevede più tier e l’assalto ai televisori già nelle nostre case.