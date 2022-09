Xbox svela un nuovo evento imminente, con tante novità per Game Pass

Microsoft ha appena annunciato un nuovo evento Xbox per la prossima settimana, che porrà particolare attenzione sulle produzioni indipendenti e sulle novità in arrivo nell’abbonamento Game Pass.

La casa di Redmond ha così voluto fare una gradita sorpresa a tutti i fan della console next-gen, permettendo loro tra pochi giorni di poter dare uno sguardo in anteprima alle produzioni più interessanti in arrivo su Xbox Series X (trovate la console next-gen in sconto su Amazon)

Trattandosi di un evento ID@Xbox, i fan non dovrebbero aspettarsi improvvisi annunci di tripla-A inclusi nel servizio in abbonamento, anche se potrebbero esserci ulteriori novità interessanti nei prossimi giorni: sono infatti spuntati indizi sull’arrivo di nuovi Assassin’s Creed gratuiti.

In ogni caso, saremo in grado di assistere a tutte le novità che Microsoft ha preparato per noi a partire da mercoledì 14 settembre alle ore 19.00 locali: una data che, come riportato da Pure Xbox, potrebbe apparire molto significativa.

Il 14 settembre corrisponde infatti all’anniversario dell’uscita di Deathloop, l’esclusiva PlayStation realizzata da Arkane: durante l’evento potrebbe dunque essere annunciato il suo possibile arrivo sulla console di casa Microsoft e su Game Pass.

Naturalmente si tratta attualmente di pura speculazione, ma vale la pena di ricordare che l’esclusività terminerà proprio in occasione del suo primo anniversario: Xbox potrebbe dunque aver pensato di celebrare il tutto con un imminente annuncio a sorpresa.

Non sappiamo se effettivamente Deathloop sarà presente, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma Microsoft ha confermato che i fan potranno scoprire novità su titoli come Metal Hellsinger e You Suck at Parking, oltre a diversi annunci su giochi che «arriveranno presto su Game Pass».

L’appuntamento da segnare sul vostro calendario è dunque fissato per il prossimo mercoledì sui canali Twitch ufficiali di Xbox, ma ovviamente vi terremo prontamente aggiornati anche noi sulle nostre pagine con le novità più interessanti dall’evento.

A proposito di annunci per il servizio in abbonamento, pochi giorni fa la casa di Redmond ha confermato l’arrivo di un gioco gratis al day one, precedentemente svelato per errore con una e-mail inviata agli utenti europei.

Nel frattempo, Microsoft ha già iniziato a sperimentare la nuova interfaccia home per le console next-gen, più ripulita e semplificata e prevista per il 2023.