Xbox Series X|S si rifà il look, arriva la nuova interfaccia della console

Xbox Series X|S, e tutto quello che c’è di collegato alla piattaforma, sono in continuo aggiornamento per quanto riguarda funzionalità ed estetica.

Le nuove console di casa Microsoft, la cui sorella minore trovate facilmente su Amazon, sono chiaramente al centro della strategia dell’azienda insieme ad Xbox Game Pass.

Proprio di recente il servizio in abbonamento è arrivato anche su Smart TV, con un’app dedicata sui televisori di ultima generazione che vi permetteranno di giocare in cloud.

Mentre la console si è aggiornata di recente, con un update che introduce le solite importanti novità: eccole qui.

E Microsoft sta già testando la nuova interfaccia di Xbox, dando ad alcuni utenti selezionati la possibilità di provarla.

Come riporta The Verge, questo aggiornamento non sarà solo estetico ma anche funzionale, perché verrà migliorata l’esperienza di utilizzo.

L’aggiornamento include modifiche al layout e al design per semplificare la ricerca di giochi e app Xbox, o la navigazione in aree come l’interfaccia delle impostazioni.

Microsoft condurrà una serie di esperimenti su Xbox Home nei prossimi mesi, prima di lanciare la sua nuova interfaccia utente Xbox Home nel 2023.

«Sappiamo che la home page di Xbox è il luogo in cui i nostri giocatori trascorrono la maggior parte del tempo ed è uno spazio molto personale», afferma Ivy Krislov, Senior Product Manager Lead of Xbox Experiences, il quale ha aggiunto

«Sappiamo anche che possiamo sempre ascoltare e imparare come possiamo migliorare, mantenendo la vostra esperienza veloce e familiare. Con ciò, diamo il via a una serie di esperimenti di più mesi per imparare come creare un’esperienza della schermata iniziale più personalizzata, e rispondere ad alcune delle principali tendenze e richieste dei fan.»

È da un po’ che i fan Xbox hanno richiesto di mettere mano all’interfaccia modificando alcuni dettagli, e finalmente Microsoft sta cominciando ad implementare tutti quei feedback ricevuti.

L’interfaccia verrà aggiornata non solo in versione console, ma anche in versione TV per i pannelli che supportano l’app Xbox.

A proposito di novità dal mondo Microsoft, di recente è stato annunciato anche un nuovo controller Elite che, curiosamente, è anche più economico.

Per quanto riguarda Game Pass, invece, pare che nel catalogo possano arrivare anche dei videogiochi molto importanti di una delle saghe più famose.