Xbox Store svela le offerte di fine anno: sconti sui migliori giochi appena usciti

Anche Xbox Store si sta ormai preparando a salutare ufficialmente il 2021: per celebrare l’imminente arrivo del 2022, la casa di Redmond ha deciso dunque di dare il via alle imperdibili offerte di fine anno.

Questa nuova serie di promozioni, accessibile a tutti i giocatori e che non richiede alcuna iscrizione a Xbox Game Pass o altri servizi, permetterà di risparmiare cifre molto importanti su tutti i migliori giochi disponibili per la console, anche tra quelli appena usciti.

Ovviamente, questo significa che non possono certamente mancare le esclusive: per esempio, l’imperdibile Forza Horizon 5 è già disponibile in offerta con il 10% di sconto.

Restando in tema di esclusive, vogliamo segnalare anche Psychonauts 2, l’originale platformer candidato a Gioco dell’Anno 2021, che oggi potrà essere vostro con un generoso 35% di sconto.

Ma gli sconti non si limitano certamente soltanto alle produzioni di Xbox Game Studios: i giocatori potranno infatti approfittare di un incredibile 50% di sconto su FIFA 22, l’ultimo capitolo della serie calcistica di EA Sports record di incassi.

Gli amanti degli sparatutto potranno invece divertirsi con Call of Duty Vanguard e Battlefield 2042, già disponibili rispettivamente con il 35% e il 33% di sconto per le prossime settimane.

Un’altra recentissima release già disponibile in offerta è anche la trilogia rimasterizzata di Rockstar Games, GTA Trilogy, con il 20% di sconto; se invece non volete farvi scappare uno dei migliori giochi dell’anno, allora non perdetevi l’offerta del 50% sul bellissimo Resident Evil Village.

Elencarvi tutti i videogiochi in sconto sarebbe un’impresa assai ardua, dunque vi proporremo di seguito una nostra selezione con le migliori offerte di fine anno di Xbox Store:

Queste sono solo alcune dei tantissimi giochi in offerta fino al 2 gennaio 2022: potete consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo, scorrendo accuratamente tutte le pagine.

Se invece siete alla ricerca di titoli gratuiti, vi segnaliamo che a partire da oggi potete riscattare un nuovo gioco gratis seguendo le nostre istruzioni.

Inoltre, se siete abbonati a Xbox Game Pass, potete godervi tantissimi giochi gratis aggiunti proprio in questi giorni: c’è anche Mortal Kombat 11.

Ci sarà invece da attendere prima di poter acquistare regolarmente Xbox Series X: la console next-gen è diventata talmente introvabile che perfino Microsoft non riesce a recuperarla.