Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: ecco come scaricarlo

Un nuovo gioco gratis è disponibile da questo momento per il download per tutti gli utenti Xbox: si tratta di una promozione aggiuntiva disponibile grazie all’iniziativa Games With Gold.

Questo significa che soltanto gli utenti di un’iscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold potranno approfittare di questa offerta esclusiva, che consentirà di poter scaricare senza costi uno degli sparatutto a scorrimento verticale più originali e amati di sempre.

Si tratta dunque di un ulteriore titolo proposto insieme agli ultimi giochi di dicembre, già disponibili per il download con Games With Gold senza costi aggiuntivi.

Xbox ha infatti svelato di aver reso disponibile anche l’iconico Ikaruga: l’iniziativa è stata resa disponibile per tutti coloro sono residenti in Argentina, ma può essere riscattato anche nel nostro territorio senza alcun problema via web.

Come segnalato dall’utente Wario64 su Twitter, è infatti possibile riscattare senza alcun problema questo nuovo gioco gratis accedendo semplicemente al proprio account attraverso il PC o un dispositivo mobile.

Basterà infatti dirigersi al seguente indirizzo ed effettuare il login, esattamente come fareste con la versione italiana di Xbox Store: sarete in grado di poter riscattare Ikaruga e iniziare immediatamente a scaricarlo sulla vostra console di riferimento.

Ikaruga is free on XBL Argentina (claim with your Xbox account) https://t.co/CPUmIdnylb or pay $4.99 on US XBL https://t.co/ziia8C8D2a #ad pic.twitter.com/hmQx4ZOouE — Wario64 (@Wario64) December 21, 2021

Se dovesse servirvi un’ulteriore conferma del riscatto andato a buon fine, potete avviare una verifica dirigendovi nella pagina italiana e controllare se vi comparirà il pulsante di installazione.

Ricordiamo che Ikaruga è uno sparatutto a scorrimento verticale inizialmente rilasciato negli arcade, ma reso successivamente disponibile anche per le console da videogiochi: potrete affrontare cinque livelli con tre livelli di difficoltà sia da soli che in compagnia di un amico.

Un graditissimo regalo di Natale dunque per tutti quei giocatori che vogliono dunque mettersi alla prova con un titolo impegnativo, ma estremamente appagante e divertente.

