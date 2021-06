Pokémon ispira i nuovi controller Xbox: ecco le immagini

Un fan particolarmente appassionato di Pokémon ha deciso di usare i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo per disegnare nuovi controller Xbox personalizzati.

Grazie a Xbox Design Lab, gli utenti possono infatti scegliere le proprie combinazioni di colori preferite per realizzare controller Xbox completamente unici.

Avevamo già segnalato come, poche ore dopo il ritorno di Xbox Design Lab per i controller next-gen, i fan stessero già riuscendo a divertirsi e creare controller fuori di testa.

L’iniziativa arrivò in Italia per la prima volta nel 2017 e permette agli utenti di creare a tutti gli effetti il controller dei propri sogni, ispirati potenzialmente anche a proprietà non necessariamente appartenenti a Microsoft.

Ed è esattamente quello che ha fatto l’utente Reddit mandoo12345 che, come riportato da Game Rant, ha deciso di usare tutta la propria fantasia per creare tantissimi design a tema Pokémon.

Sono presenti non solo alcuni dei mostri più famosi della serie, come Charizard, Ivysaur e Totodile, ma è possibile trovare design ispirati ad altre creature poco considerate nel corso degli anni dagli autori, come ad esempio Wurmple e Pachirisu.

In totale l’utente ha mostrato ben 20 controller personalizzati: in questa notizia ne troverete solo un paio, ma potrete consultare la lista completa nel suo post sul forum dedicato a Xbox One.

Da notare come tra le scelte non vi sia Pikachu, il Pokémon più iconico della serie, dato che è già protagonista di controller ufficiali a tema realizzati da Nintendo.

Il fan ha voluto dunque dare spazio anche ad altri Pokémon che, come sottolineato da altri appassionati nei commenti, non sono mai arrivati allo stesso livello di popolarità e sono stati dunque ignorati da questo genere di gadget.

In attesa che Nintendo magari possa offrire un’opzione simile per i propri controller, i fan potranno dunque divertirsi a realizzare il proprio controller non ufficiale, ispirato al proprio Pokémon preferito.

Nel frattempo, il prossimo mese uscirà un nuovo gioco della serie: stiamo parlando del titolo gratuito Pokémon Unite, appartenente al genere MOBA.

Uno dei titoli più popolari rimarrà sempre Pokémon Go, recentemente entrato nell’occhio del ciclone per via della decisione di rimuovere i bonus legati alla pandemia.

Comunque, i fan avranno la possibilità di poter catturare tutti i leggendari disponibili, seppur per poco tempo.