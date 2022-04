Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono le migliori esclusive

Anche questo martedì è stato rinnovato l’appuntamento con i nuovi sconti di Xbox Store, con tantissime offerte sui migliori giochi disponibili per la console di casa Microsoft.

Oltre alle consuete nuove Promozioni Gold, ovvero le offerte riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che potete ricaricare istantaneamente su Amazon), emergono in particolar modo i ricchissimi Sconti di Primavera con offerte che arrivano fino al 95% su imperdibili prodotti.

Sarà dunque un’ottima opportunità per sfruttare adeguatamente le gift card gratis regalate dalla stessa Xbox, sebbene tale iniziativa non sembri aver interessato purtroppo il mercato italiano.

In ogni caso, i giocatori avranno la possibilità di acquistare in offerta le migliori esclusive Xbox disponibili: uno degli sconti che vogliamo segnalarvi, per esempio, è dedicato alla campagna di Halo Infinite che può essere vostra al 20% in meno.

Restando in tema esclusive, potrete trovare offerte dedicate ai migliori franchise pubblicati da Xbox Game Studios: tra i tantissimi sconti a vostra disposizione segnaliamo, solo per fare qualche esempio, Forza Horizon 5, Gears 5 e Psychonauts 2.

Gli sconti di primavera vi consentiranno naturalmente anche di risparmiare sulle più amate saghe pubblicate da terze parti: insieme ad immancabili capolavori come FIFA 22, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3 potrete infatti trovare saghe complete in offerta.

Tra le innumerevoli proposte segnaliamo infatti le saghe di Call of Duty, Assassin’s Creed, Doom, Crash Bandicoot, Resident Evil e tante altre produzioni: per quanto riguarda invece l’offerta più conveniente non possiamo che suggerirvi di dare un’occhiata a XCOM 2 Collection, acquistabile a soli 4,49€ grazie al 95% di sconto.

Queste sono solo alcune delle tantissime offerte disponibili su Xbox Store: se volete consultare tutti gli Sconti di Primavera, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo.

Per non perdervi invece nemmeno un’offerta, potete trovare la lista completa su questa pagina, ma dobbiamo avvisarvi che tutte le proposte terranno conto dei prezzi proposti sullo store americano.

Vi ricordiamo inoltre che a partire da oggi sono disponibili due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, tra i quali c’è sicuramente il regalo più atteso del mese.

C’è sicuramente molta attesa per quello che sarà il futuro di Xbox Series X, ma grazie a Unreal Engine 5 la console sarà in grado di mostrare la vera next-gen.