Xbox, alcuni giocatori stanno ricevendo in regalo delle gift card gratis

Da qualche giorno sono stati confermati i giochi gratis del mese di aprile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento Microsoft (che trovate su Amazon a un prezzo imperdibile) questo mese si aggiornerà con dei titoli veramente fantastici, che confermano la qualità sempre crescente del catalogo.

Ricordiamo però che è periodo di sconti, e in occasione dell’arrivo della nuova stagione primaverile Xbox pare stia regalando ad alcuni suoi utenti delle gift card da utilizzare nello store.

Molteplici giocatori Xbox stanno infatti comunicando attraverso i canali social di aver inaspettatamente ricevuto delle card in omaggio di $5, avvisati attraverso una notifica via mail associata al proprio account.

Al momento non è chiara la quantità effettiva di utenti che stanno beneficiando di questo gradito dono, e non si è certi nemmeno che l’unico importo regalato sia di $5.

Quello che è certo è che Xbox sta regalando gift card ai suoi utenti, che potranno utilizzarle per sfruttare gli sconti attualmente presenti nello store di Microsoft.

thanks @Xbox for the 5$ gift card now what to buy with the super mega ultra sale going on? — Nacho Nate (@Nacho__Nate) April 9, 2022

Thanks @xbox for the gift card! — UnderDogB (@UnderDogB85) April 9, 2022

Xbox just sent me a gift card for no reason. pic.twitter.com/urpF7BRN1k — The Foot (@yumdraco) April 9, 2022

A quanto pare le gift card potranno essere usate entro il 16 luglio, data in cui scadranno e i giocatori non potranno più usufruirne (via Gamerant).

Inoltre non sappiamo se l’iniziativa includa o meno l’Europa, almeno al momento, ma sarebbe sicuramente una novità gradita per tutti possessori di console Xbox.

Tra l’altro recentemente sono stati resi noti anche i giochi gratuiti inclusi in Games With Gold per il mese di aprile, dunque se siete abbonati non dimenticate di riscattarli.

Se volete conoscere quali giochi sono attualmente in sconto sullo store Xbox potete dare un’occhiata al nostro articolo, in cui vi segnaliamo alcune tra le promozioni più vantaggiose di cui potete approfittare in questi giorni.

Per concludere, se vi chiedete quali siano i migliori giochi presenti al momento su Game Pass non mancate di consultare la nostra guida per decidere verso quali giochi del catalogo dirigere la vostra attenzione.