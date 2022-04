Xbox Game Pass, ufficiali i giochi gratis di aprile (e sono big)

Da poco sono stati confermati i giochi gratis che sono in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi giorni di aprile, con le rispettive piattaforme.

La notizia è arrivata via sito ufficiale, confermando del resto le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, con tanto di data di rilascio.

Questo mese il piatto è davvero molto ricco, visto che troviamo titoli del calibro di Dragon Age 2, Star Wars Squadrons e Life is Strange True Colors.

Da sottolineare anche la presenza di Plants Vs Zombies: Garden Warfare, oltre a Chinatown Detective Agency, Lost in Random e The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.

Poco sotto, trovate la lista completa completa di data di rilascio:

Dragon Age 2 (Cloud) 7 aprile

Plants Vs Zombies: Garden Warfare (Cloud) 7 aprile

Star Wars Squadrons (Cloud) 7 aprile

Cricket 22 (Cloud, Console) da ora

MLB The Show 22 (Cloud, Console) da ora

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console, PC) 7 aprile

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console, PC) 12 aprile

Lost in Random (Cloud, Console, PC) 14 aprile

Panzercorps 2 (PC) 12 aprile

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (PC) 12 aprile

Importante sottolineare come, da oggi, siano già disponibili due giochi scaricabili in forma gratuita, ossia Cricket 22 e NLB The Show 22.

Gli altri arriveranno invece nel corso dei prossimi giorni, a partire dal 7 aprile, dal 12 e infine dal 14. Tutti i titoli gratis della seconda metà del mese verranno invece rivelati in un secondo momento (restate su queste stesse pagine per non perdervi tutti gli aggiornamenti del caso).

A quanto pare, grande spazio è riservato al gaming in cloud, su cui Xbox pare voler investire molte risorse, al quale si aggiungeranno altri titoli pubblicati da Electronic Arts grazie al ben noto servizio EA Play.

Come scaricare i giochi gratis? Per poter mettere mano ai titoli una volta resi disponibili sarà ovviamente necessario visitare Xbox Game Pass o il canale ‘Aggiunti di recente’ nella relativa sezione Xbox Game Pass.

Ogni mese, il team di Xbox comunicherà attraverso i propri canali social ufficial e non solo i nuovi titoli in arrivo, mentre altri giochi saranno rimossi nel corso delle settimane.

Ricordiamo infatti che Xbox Game Pass sarà costretto a dire addio a 5 giochi gratis fra poche settimane: il consiglio è quindi quello di recuperarli e giocarli prima che il tempo sia scaduto.

Ma non solo: sempre parlando di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i nuovi regali di Games With Gold per il mese di aprile.

Infine, una chicca niente male: utilizzando il vostro browser potrete scaricare ben 3 giochi gratis a sorpresa su Xbox: non fateveli sfuggire.