Xbox Store, sconti fino al 95%: c’è un’amata saga open world

In quelle che sono state ore cariche di grandi annunci per gli appassionati della console di casa Microsoft, sono stati appena svelati anche i nuovi attesissimi sconti settimanali di Xbox Store, con giochi disponibili in sconto fino al 95%.

Oltre al consueto ritorno delle Promozioni Gold, ovvero una serie di grandi sconti disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete acquistare 3 mesi di abbonamento in offerta su Amazon) i giocatori potranno approfittare di tanti imperdibili sconti, disponibili anche senza iscrizioni.

Tra questi ci sono anche i «super risparmi» sui giochi più amati, svelati la scorsa settimana dalla casa di Redmond ma disponibili ancora oggi per l’acquisto.

Per quanto riguarda invece le nuove promozioni disponibili da questa settimana, vogliamo iniziare segnalandovi gli sconti dedicati al franchise Far Cry, l’amata saga open world di Ubisoft: tutti i capitoli da adesso sono infatti disponibili con prezzi tagliati fino al 75%.

Questo significa che potrete acquistare Far Cry 6 in sconto fino al 60%, recuperare il suo predecessore Far Cry 5 al 75% in meno e recuperare tutti i più amati capitoli della saga a partire dal secondo episodio.

Segnaliamo anche le offerte particolarmente interessanti dedicate al franchise Resident Evil: anche in questo caso potrete approfittare di riduzioni di prezzo fino al 75% su molti degli episodi più amati, acquistando l’ultimo celebre capitolo, Resident Evil Village, al 50% in meno.

La nuova offerta più vantaggiosa è invece sicuramente quella dedicata a Dakar 18, la simulazione di guida realistica dell’omonimo evento di rally: la produzione pubblicata da Deep Silver potrà essere vostra a solo 1 euro e 24 centesimi, grazie al generosissimo sconto del 95%.

Gli sconti di casa Xbox sono inoltre un’occasione perfetta per poter recuperare tanti celebri capitoli delle saghe più amate: cogliamo infatti l’occasione per segnalare anche il triple pack di Assassin’s Creed, che include Black Flag, Unity e Syndicate a soli 23,99€. Inoltre, sono presenti anche tantissimi sconti dedicati ai più amati giochi a mattoncini, tra i quali c’è anche il recente e apprezzatissimo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Se volete consultare nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, inclusi i precedenti Super Risparmi, vi reindirizziamo alla rispettiva pagina ufficiale cliccando qui: di seguito troverete invece un riepilogo dei nuovi migliori sconti settimanali selezionati dalla nostra redazione.

Far Cry 6 Ultimate Edition

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle

Resident Evil Village

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Borderlands 3 Ultimate Edition

It Takes Two – Digital Version

Overwatch Legendary Edition

Tom Clancy’s Splinter Cell

Dakar 18

Segnaliamo inoltre che sono già stati svelati i nuovi giochi gratis di Games With Gold: i primi due omaggi del mese sono già disponibili per il download.

Non potevano inoltre mancare novità relative all’abbonamento Xbox Game Pass: oltre ad aver confermato i nuovi giochi in arrivo a giugno, sono stati svelati in anticipo 5 titoli che lasceranno a breve il servizio.