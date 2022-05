Xbox Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis di giugno

Giugno si apre con i primi giochi gratis di Xbox Game Pass, che oltre alla conferma di Assassin’s Creed Origins inserisce a catalogo anche degli altri big.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, offre una selezione sempre molto interessante di giochi gratis ogni mese.

Il mese di maggio si è chiuso con un catalogo davvero imponente e con altri che, come di consueto, verranno eliminati dal catalogo alla fine del mese.

Per quanto riguarda giugno, invece, alla conferma già data da Xbox Game Pass tempo fa si aggiungo anche degli altri giochi molto interessanti.

Non è solo Assassin’s Creed Origins il titolo su cui dovrete puntare la vostra attenzione, perché i giochi gratis di Xbox Game Pass di giugno sono tanti.

Vi ricordiamo che quelli che seguono sono solo i primi annunci, perché come di consueto ce ne saranno tanti altri nelle prossime settimane.

Ecco quindi i primi giochi gratis di giugno di Xbox Game Pass annunciati da Microsoft:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) – 1 giugno

Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC) – 2 giugno

Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console e PC) – 7 giugno

Chorus (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 7 giugno

Disc Room (Cloud, Console e PC) ID@Xbox – 7 giugno

Spacelines from the Far Out (console e PC) ID@Xbox – 7 giugno

Ubisoft raddoppia l’offerta anche con For Honor, nella sua edizione Marching Fire che include tutti gli ultimi aggiornamenti e l’ultima fazione inserita all’interno del picchiaduro.

Per non parlare di Ninja Gaiden: Master Collection, una bella aggiunta per gli appassionati della saga action che potranno rovinarsi i polpastrelli con Xbox Game Pass.

Un mese, quello di giugno, che comincia in un modo davvero niente male. E potrebbe continuare ancora meglio, perché potrebbero arrivare anche alcuni Call of Duty.

Per il futuro, invece, Microsoft sta preparando la mossa definitiva per il suo servizio in abbonamento, che coinvolge le Smart TV.