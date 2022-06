Xbox Game Pass dice addio a cinque giochi gratis a giugno

In occasione dell’inizio del nuovo mese, Microsoft ha come di consueto rilasciato tutte le informazioni necessarie per i fan iscritti a Xbox Game Pass, per consentire loro di prepararsi con gli aggiornamenti mensili del catalogo di giochi gratis.

Come ben sapranno infatti gli utenti iscritti, il servizio in abbonamento (che potete rinnovare in offerta su Amazon) è sempre pronto ad aggiungere nuovi importanti titoli alla propria raccolta, ma dovendo però annunciare costantemente l’addio a diversi giochi ogni mese.

In occasione dell’annuncio di tanti titoli importanti in arrivo a giugno, Microsoft ha dunque confermato ufficialmente con due settimane di anticipo quali giochi lasceranno Xbox Game Pass.

Con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, la casa di Redmond ha dunque svelato la lista ufficiale dei titoli a cui gli utenti dovranno dire presto addio: il 15 giugno lasceranno il catalogo 5 giochi gratis in totale.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei titoli che lasceranno a breve Xbox Game Pass, insieme alle rispettive piattaforme di riferimento:

Darkest Dungeon (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Greedfall (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Limbo (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Worms Rumble (Cloud, Console e PC)

Come potete osservare voi stessi, si tratta di addii che condizioneranno gli utenti su tutte le piattaforme: sia i giocatori su console Xbox che su PC, oltre a rimuovere diversi titoli dal gaming in cloud.

Microsoft ricorda che sarà comunque possibile continuare a giocarci gratuitamente fino al 15 giugno senza ulteriori spese aggiuntive: se vorrete fare vostri questi titoli per sempre, potrete inoltre approfittare di uno sconto del 20% su tutti i titoli acquistandoli su Xbox Store.

Naturalmente il nostro consiglio è quello di scaricare queste grandi produzioni il prima possibile, così da poterle portare a termine prima che possa essere troppo tardi.

Non dimenticatevi inoltre di recuperare i nuovi giochi gratis di Games With Gold: i primi sono già stati resi disponibili in anticipo, ma Microsoft ha già annunciato la lista completa dei regali di giugno.

A proposito di novità in arrivo, Microsoft ha svelato l’aggiornamento in arrivo questo mese su Xbox Series X|S e Xbox One, con una novità importante dedicata ai cacciatori di obiettivi.