Xbox Store, sconti fino al 95% su tantissimi giochi a partire da 99 centesimi

Anche questo martedì sono stati svelati i nuovi imperdibili sconti settimanali di Xbox Store su tantissimi prodotti selezionati, con la possibilità di risparmiare fino al 95% sui titoli più amati.

Oltre al consueto rinnovo delle Promozioni Gold, ovvero le offerte dedicate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) sono disponibili tantissimi sconti sulle saghe e i titoli più amati, appositamente intitolati «Super risparmi».

Sono inoltre ancora disponibili molte delle promozioni che vi avevamo segnalato la scorsa settimana, come ad esempio le offerte dedicate ai picchiaduro più amati che potete ancora recuperare nelle prossime ore.

Tra i tanti franchise attualmente disponibili in sconto segnaliamo la celebre saga di Assassin’s Creed: la promozione include anche l’ultimo amatissimo capitolo, Assassin’s Creed Valhalla, che potrà essere vostro con lo sconto del 60%.

Vogliamo segnalare inoltre una grande svendita dedicata a Resident Evil, uno dei franchise survival horror più amati di sempre: potrete dunque acquistare, ad esempio, Resident Evil Village con una riduzione di prezzo del 50%.

Restando in tema survival horror, non possiamo non segnalarvi anche una promozione davvero interessante per gli amanti del genere: grazie allo sconto del 95%, i giocatori avranno la possibilità di acquistare Agony all’incredibile prezzo di soli 99 centesimi.

Potrete inoltre approfittare di offerte su molti altri popolarissimi franchise, come The Witcher, Grand Theft Auto e Red Dead Redemption: se volete consultare voi stessi tutte le promozioni attualmente disponibili, vi reindirizziamo alla pagina ufficiale di Xbox Store.

Di seguito vi riepilogheremo invece i nuovi migliori sconti settimanali di Xbox Store, selezionati appositamente dalla nostra redazione:

Assassin’s Creed Valhalla

Resident Evil Village

The Witcher 3 Wild Hunt – Game of the Year Edition

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

Devil May Cry 5 + Vergil

Cyberpunk 2077

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

BioShock Remastered

No Man’s Sky

Agony

Vi ricordiamo inoltre che Xbox sta offrendo la possibilità di riscattare un nuovo gioco gratis, come bonus aggiuntivo a sorpresa per la promozione Games With Gold.

E le sorprese non sono finite qui: Microsoft ha infatti confermato l’arrivo di due big importanti su Xbox Game Pass, tra i quali c’è anche un amato capitolo di Assassin’s Creed.