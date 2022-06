Games With Gold, annunciati tutti i nuovi giochi gratis Xbox di giugno

Si attendeva soltanto l’annuncio ufficiale di Microsoft, arrivato puntualmente in occasione della prima giornata di giugno: sono stati svelati tutti i nuovi giochi gratis Xbox in arrivo questo mese grazie alla promozione Games With Gold.

Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovarlo con le offerte disponibili su Amazon) e permette di aggiungere permanentemente al vostro catalogo nuovi giochi gratis selezionati, a patto naturalmente di rimanere iscritti al servizio.

Vi avevamo già segnalato la scorsa giornata di come i primi giochi gratis fossero già stati non solo svelati a sorpresa, ma addirittura disponibili per essere riscattati: si è trattato a tutti gli effetti di un regalo anticipato, dato che non era ancora arrivato alcun annuncio ufficiale.

Grazie a un comunicato rilasciato sul sito ufficiale di Xbox, adesso sappiamo non solo quali saranno tutti i giochi gratis disponibili a giugno, ma anche le loro rispettive date per il riscatto.

Oltre ad aver confermato ufficialmente l’arrivo di Aven Colony e Super Meat Boy, i primi giochi gratis resi disponibili già da ieri per il download, Microsoft ha dunque confermato che a partire dal 16 giugno sarà possibile aggiungere alla nostra raccolta di giochi gratis anche Project Highrise: Architect’s Edition e Raskulls.

Games With Gold ha calcolato che i quattro giochi gratis di giugno raggiungono un valore complessivo di circa 84.96 dollari e consentiranno di aggiungere potenzialmente 2400 punti Gamerscore per il nostro profilo.

Di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili a giugno, con le relative date in cui inizieranno e termineranno le rispettive promozioni:

Aven Colony (1 giugno – 30 giugno)

(1 giugno – 30 giugno) Project Highrise: Architect’s Edition (16 giugno – 15 luglio)

(16 giugno – 15 luglio) Super Meat Boy (1 giugno – 15 giugno)

(1 giugno – 15 giugno) Raskulls (16 giugno – 30 giugno)

Gli annunci non sono però finiti qui: la casa di Redmond ha infatti confermato ufficialmente i primi giochi gratis in arrivo a giugno su Xbox Game Pass.

In queste ore è stato inoltre svelato un nuovo importante aggiornamento su Xbox Series X|S e Xbox One, dedicato principalmente agli utenti cacciatori di obiettivi.