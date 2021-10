Final Fantasy starebbe per arrivare su Xbox, ma la cosa non sorprende

Final Fantasy VII Remake è l’ormai noto rifacimento del classico Square Enix, un gioco che ha saputo convincere sia i più nostalgici che le nuove leve.

La versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade ha permesso anche agli ultimi arrivato di godersi l’avventura di Cloud e compagni, in vista delle novità che racconterà l’attesa Parte 2.

Il prossimo tassello della serie dovrebbe proporsi come un open world con un focus sull’esplorazione, come rivelato dagli stessi sviluppatori nipponici.

Senza contare che il gioco ha scatenato la fantasia di un modder, il quale ha deciso di realizzare un controller davvero originale (e decisamente enorme per dimensioni).

Final Fantasy VII Remake è stato inizialmente rivelato come un gioco solo per piattaforma PlayStation, sebbene si è sempre saputo che sarebbe stato un’esclusiva a tempo.

Dal momento che la versione Intergrade è uscita il 10 giugno scorso, è ragionevole pensare che il gioco potrebbe effettivamente arrivare su altre piattaforme – Xbox Series X|S in testa – a partire dal mese di dicembre.

Nulla di ufficiale al momento, sebbene Xbox Cina ha recentemente pubblicato un tweet poi rimosso (via GameRant) che lascia ben sperare.

Fondamentalmente, si trattava di un sondaggio che chiedeva ai fan di scegliere tra una varietà di personaggi appartenenti alla famiglia “Xbox”.

Questo si concentrava sulle protagonisti femminili di vari giochi disponibili su piattaforme della casa di Redmond, tra cui spiccava anche Tifa Lockhart.

La cosa era alquanto strana, visto che il personaggio in questione appare appunto in Final Fantasy VII Remake, disponibile solo per PlayStation.

Apparently Xbox China posted an option of FF7 Remake in the thread then deleted tweet….it shows Xbox 20th anniversary so could they announce it at event next month? #Xbox

As always take it with grain of salt #FF7Remake pic.twitter.com/scFKUlZSWn

— 🐉🎮HazzadorGamin, Dragon Of Dojima Gamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) October 25, 2021