Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono saghe molto amate

Come ogni martedì torna immancabile anche per questa settimana il nuovo appuntamento con i nuovi sconti di Xbox Store che permetteranno agli utenti della console di casa Microsoft di risparmiare su alcune delle saghe più amate.

Tra le tante offerte disponibili sarà possibile anche consultare le nuove Promozioni Gold: gli sconti riservati esclusivamente agli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate.

Game Pass in particolare è ormai diventato un must have per ogni appassionato Xbox, grazie anche alla possibilità di giocare al day-one titoli come Forza Horizon 5: l’ultimo capitolo della saga si è rivelato un successo tale da ricevere i complimenti di PlayStation.

Sarà giocabile anche un’esclusiva horror molto attesa, rinviata ufficialmente al 2022: un annuncio che, per le modalità in cui è arrivato, non è stato digerito bene dai fan.

Tra le nuove promozioni non possiamo non segnalare quella dedicata ad Assassin’s Creed Valhalla, incluso per l’occasione in un bundle al 50% in meno con un altro apprezzato open world di Ubisoft: si tratta di Immortals Fenyx Rising.

Grazie ai Deals With Gold, disponibile solo per chi possiede un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, potrete inoltre risparmiare cifre importanti sulle saghe di Bioshock e Borderlands: un’occasione imperdibile per scoprire queste saghe molto amate.

L’offerta più conveniente è però senza alcun dubbio quella legata a RIDE, il primo titolo della serie racing a due ruote che potrà essere vostro a soli 1,99€, grazie all’imperdibile sconto del 90%.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su Xbox Store per questa settimana. Potete invece consultare tutte le promozioni disponibili al seguente indirizzo: dovrete però tenere conto che alcune offerte non sono valide per il nostro territorio.

Le offerte settimanali di Xbox Store termineranno ufficialmente martedì 16 novembre, giornata in cui arriverà una nuova serie di promozioni.

Le novità potrebbero inoltre non essere finite qui: Xbox Game Pass ha anticipato che arriverà qualcosa a tema… arancione.