Xbox Game Pass, a breve novità a tema Half-Life, GTA oppure… anime

Xbox Game Pass si prepara alle cannonate importanti, perché Microsoft ha fatto intendere l’arrivo di un importante annuncio la settimana prossima.

Giusto in queste settimane, il servizio in abbonamento si è arricchito di un titolo a dir poco clamoroso nel suo catalogo: Forza Horizon 5.

Ma è il mese di novembre in generale a rappresentare qualcosa di veramente importante per Xbox Game Pass, con tantissime aggiunte di peso.

Mentre altri, come succede ogni mese puntualmente, sono stati rimossi: controllate quali sono per evitare brutte sorprese.

E nonostante le tante novità all’interno del servizio in abbonamento di Microsoft, sembra proprio che la casa di Redmond non ne abbia mai abbastanza.

Attraverso il profilo Twitter apprendiamo, infatti, che questa settimana ci sarà un annuncio da tenere d’occhio.

O, per usare le parole precise del tweet in questione, “le cose saranno un po’ arancioni questa settimana”.

Things are going to get a bit…orange this week

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 8, 2021