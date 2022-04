Xbox non ha finito con le acquisizioni: c’è un nuovo indizio importante

Sembra proprio che Xbox non abbia ancora finito di rinforzarsi con nuove acquisizioni: stando a una nuova offerta di lavoro, la casa di Redmond continua a valutare importanti opportunità strategiche di mercato.

Microsoft non ha infatti mai nascosto di non essersi posta alcun limite per rinforzare il catalogo di videogiochi disponibili su Xbox Series X e Series S (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma in base al loro ultimo annuncio potrebbero esserci presto ulteriori software house nel mirino.

Come riportato da VGC, la casa di Redmond ha infatti comunicato di essere alla ricerca di un manager per il Gaming Strategy & Development Team, che dovrà occuparsi di valutare attentamente operazioni di mercato future per il gruppo Xbox.

In particolare, il responsabile dovrà considerare con attenzione ogni possibile dubbio riguardante un’acquisizione, o «identificare e valutare opportunità trasformative di crescita».

Il candidato ideale avrà il compito di supportare adeguatamente determinate decisioni strategiche, identificare trend chiave in crescita per i clienti, business, tecnologia e, soprattutto, «sviluppare e valutare il business case per acquisizioni di contenuti e tecnologie».

L’offerta di lavoro sembra lasciare dunque poco spazio a interpretazioni: la crescita di Xbox non è ancora finita e la casa di Redmond vuole avere a disposizione il miglior team per capire quali altri compagnie e publisher, dopo che sarà ufficializzato l’affare Activision-Blizzard, potranno rinforzare ulteriormente il proprio catalogo.

Naturalmente al momento non sappiamo quali altri software house o editori entreranno a far parte degli Xbox Game Studios, ma a questo punto diventa sempre più plausibile aspettarsi novità nel breve periodo.

In ogni caso, non appena Microsoft avrà annunci importanti da fare a tal proposito o nel caso emergano le prime indiscrezioni a tal proposito, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Curiosamente, la notizia arriva proprio poche ore dopo essere emersa la prima indiscrezione su una possibile acquisizione di Ubisoft, ma al momento non c’è modo di sapere se Xbox sia effettivamente interessata all’operazione.

In ogni caso, con molta probabilità bisognerà attendere l’ufficialità dell’acquisizione di Activision-Blizzard prima di fare ulteriori supposizioni: la casa di Redmond è infatti in attesa di scoprire quale sarà il verdetto della FTC.

Nemmeno i rivali storici di Microsoft sembrano avere intenzione di fermarsi: PlayStation sembra infatti avere nel mirino un’acquisizione molto importante.