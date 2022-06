Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono i franchise più amati

Tornano anche oggi i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, l’atteso appuntamento dedicato a tutti i fan della console di casa Microsoft per poter acquistare i migliori giochi a prezzi imperdibili.

Sul negozio online di casa Microsoft sono già disponibili i Deals Unlocked, la nuova promozione dedicata ai migliori franchise disponibili su console con sconti validi fino al 23 giugno, ai quali a partire da oggi si aggiungeranno, oltre a nuove offerte speciali, anche le nuove Promozioni Gold riservate agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete acquistare l’abbonamento in sconto su Amazon) con sconti fino al 90%.

Tra i più grandi franchise disponibili in offerta segnaliamo per esempio la saga di Assassin’s Creed: tutti i capitoli più importanti, dal primo episodio fino all’amatissimo Valhalla, sono attualmente in sconto fino all’85%.

Ad esempio, potrete acquistare Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition a 35.99€, o scegliere di fare vostro per sempre Assassin’s Creed Origins a soli 10,49€, disponibile da questo mese anche su Game Pass.

Altre offerte molto interessanti sono sicuramente quelle dedicate alle IP più importanti di CD Projekt: potrete infatti acquistare The Witcher 3 con sconti fino all’80%, mentre il recente e ambizioso Cyberpunk 2077 potrà essere vostro con una riduzione di prezzo del 50%.

Potrete approfittare inoltre di grandi offerte sui franchise più amati di sempre, tra i quali citiamo ad esempio Battlefield, Call of Duty, Borderlands, LEGO, Dragon Ball, Resident Evil e Yakuza.

Inoltre, un’offerta particolarmente interessante che vogliamo segnalarvi è sicuramente quella dedicata a We Happy Few: l’ambizioso progetto realizzato da Compulsion Games, team entrato a far parte di Xbox Game Studios, può essere vostro a soli 6,99€ grazie allo sconto del 90%.

I titoli attualmente in offerta su Xbox Store sono davvero tanti per poterli elencare tutti: vi consigliamo dunque di consultare voi stessi la lista completa dirigendovi al seguente indirizzo.

Di seguito vi riepilogheremo invece alcune delle migliori offerte settimanali disponibili, selezionate dalla nostra redazione:

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition

Battlefield 2042

Borderlands 3

Call of Duty Modern Warfare Remastered

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Diablo II: Resurrected

Dragon Ball Z: Kakarot

Dying Light 2 Stay Human

Far Cry 6

FIFA 22

Grand Theft Auto V: Premium Edition

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3 Wild Hunt

We Happy Few

Yakuza Like a Dragon

Ricordiamo che oggi si svolgerà il secondo evento Xbox, dopo il grande successo ottenuto dallo showcase con Bethesda: ci saranno nuovi trailer e tanti approfondimenti sui giochi già svelati.

Qualora vi foste persi l’evento che si è svolto questa domenica, potrete ritrovare tutti gli annunci e i trailer di Xbox + Bethesda Showcase 2022 nel nostro recap.

Durante l’evento c’è stata anche una conferma molto interessante: è stata infatti annunciata una partnership ufficiale tra Xbox Game Studios e Hideo Kojima per una nuova esclusiva.