Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono i classici più amati

Xbox Store ha rinnovato anche questa settimana le imperdibili offerte disponibili per i fan della console di casa Microsoft, come annunciato sul suo blog ufficiale, con tante nuove promozioni dedicate in particolar modo ai giochi classici più amati di sempre e con offerte fino al 90% sul catalogo.

Ricordiamo infatti che ogni settimana non solo saranno infatti disponibili le nuove Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che potete trovare in sconto su Amazon), ma anche nuove offerte disponibili senza dover disporre di alcun abbonamento.

Per esempio, segnaliamo che il franchise di Dark Souls è ancora disponibile in offerta: la trilogia di FromSoftware è stata uno dei grandi protagonisti dei precedenti sconti.

Per quanto riguarda invece i nuovi sconti settimanali, Xbox Store ha deciso di offrire in particolar modo ampio spazio ai grandi classici retrocompatibili: un esempio è Metal Gear Rising Revengeance, recentemente tornato di estrema attualità grazie al potere dei meme e che potrà essere vostro con lo sconto del 50%.

Restando in tema Konami, segnaliamo che potrete recuperare un altro amatissimo capitolo della saga con una riduzione di prezzo del 50%: stiamo naturalmente parlando di Metal Gear Solid Peace Walker HD Edition. Inoltre, potrete acquistare al 67% anche Silent Hill HD Collection e Silent Hill Homecoming, per riscoprire la popolare saga horror.

Tra i saldi per i giochi retrocompatibili potrete trovare tante imperdibili perle con sconti vantaggiosi: solo per fare alcuni esempio, segnaliamo per esempio che potrete acquistare in offerta Bayonetta, Call of Duty 4 Modern Warfare, Far Cry 2 e Manhunt.

Le promozioni disponibili su Xbox Store sono però davvero tante ed è stato riservato ampio spazio anche ai titoli per il gioco in famiglia: tra le tante offerte segnaliamo un generoso sconto del 90% sul bundle per la famiglia EA, che include Unravel, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Need for Speed in un unico pacchetto a soli 3,99€.

Potete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo: di seguito, vi proporremo invece i migliori sconti di Xbox Store selezionati dalla nostra redazione.

Assassin’s Creed Rogue

Asura’s Wrath

Bayonetta

Call of Duty 4: Modern Warfare

Catherine

EA Family Bundle

Far Cry 2

Killer Is Dead

LEGO Marvel Super Heroes

Manhunt

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid Peace Walker HD Edition

My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle

One Piece World Seeker

Rayman Origins

Silent Hill Homecoming

Silent Hill: HD Collection

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che Xbox Game Pass ha aggiornato nuovamente il catalogo di giochi gratis in arrivo a luglio: un nuovo omaggio è già scaricabile da oggi su console per il day one.