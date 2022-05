Un Metal Gear ha visto un aumento del numero di giocatori (grazie ai meme)

È più raro che un titolo single player, soprattutto se uscito da quasi dieci anni, veda un enorme boom nel numero di giocatori. Tuttavia, questo è ciò che è successo a Metal Gear Rising: Revengeance.

Parliamo del gioco d’azione nonché spin-off della serie Metal Gear (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) sviluppato da PlatinumGames, lo studio dietro Bayonetta e Nier: Automata.

Mentre i restanti capitoli della saga di Metal Gear Solid non se la stanno passando troppo bene, sembra invece che un altro gioco se la sta passando decisamente meglio.

Come riportato da Game Rant, Metal Gear Rising Revengeance ha ricevuto recensioni positive al momento della sua uscita, ma a quanto pare un’impennata del numero di giocatori è avvenuta solo nove anni dopo.

Metal Gear Rising sta infatti registrando un aumento dei giocatori del 1000% e un picco di attività su tutte le piattaforme.

Come spesso accade con il ritorno alla popolarità di un gioco in maniera del tutto casuale, i fan possono attribuire l’improvviso interesse per Metal Gear Rising Revengeance ai meme.

La boss fight tra Raiden e Sam, alle parodie dedicate al cattivo principale di Revengeance – ossia il senatore Armstrong, in rete c’è davvero una quantità industriale di video e meme incentrati sul gioco.

Questo ha spinto i vecchi fan a provare ancora una volta l’hack-and-slash in questione, mentre i nuovi giocatori hanno avuto modo di scoprire uno dei titoli più amati del franchise di Metal Gear.

